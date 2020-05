Lời khai bất ngờ đến khó tin của bố đẻ bé 2 tháng tuổi bị gãy chân nghi do bạo hành ở Bình Phước

Bước đầu, người đàn ông này khai do ban đêm sơ ý dẫm phải chân con nên bé quấy khóc. Khi đưa đi bệnh khám thì phát hiện bị gãy chân.

Liên quan đến nghi án bé 2 tháng tuổi bị bố bạo hành đến gãy chân, sáng 17/5, ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước ) cho biết: Đơn vị đã mời người đàn ông bị tố đánh con 2 tháng tuổi gãy chân lên trụ sở Công an huyện để làm việc.

Theo điều tra của Công an, sự việc xảy ra vào ngày 15/5 tại một gia đình ở ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Danh tính nạn nhân được xác định là cháy L.G.B (2 tháng tuổi). Phía Bệnh viện cho biết, cháu B. bị thương ở chân, qua kiểm tra phát hiện cháu bị gãy chân, liên tục quấy khóc.

Người thân cháu bé cho biết, bố đẻ tên là S. (31 tuổi). Theo đó, S. bị tố chính là người đã gây ra thương tích trên cho cháu bé, vì thế nên đã đăng sự việc lên mạng xã hội và làm đơn tố cáo đến Công an.

Tại buổi làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp, S. khai do ban đêm sơ ý dẫm phải chân con khiến cháu quấy khóc. Sau đó phát hiện sự việc và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị gãy chân. Sau đó, cháu được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vụ việc

Ở một diễn biến trước đó, chiều ngày 16/5, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cho biết UBND xã, các ban ngành, đoàn thể của huyện Bù Đốp đã đến ấp 5, xã Thanh Hòa để làm việc với gia đình cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột bạo hành, đánh gãy chân.

Theo UBND xã Thanh Hòa, mẹ cháu bé và S. sống chung với nhau như vợ chồng và hạ sinh được cháu. Người cha có biểu hiện nghiện ma túy. Sau khi đánh con gãy chân, cha bé đã bỏ đi khỏi địa phương.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một em bé 2 tháng tuổi bị bố để bảo hành đến gãy chân. Theo nguồn tin từ mạng xã hội, đêm đó bé quấy khóc nhiều khiến người bố bị mất giấc ngủ. Do vậy, người này đã đá vào chân cháu bé.

Sau đó, ông ngoại của bé đã cháu đi chụp X-Quang và phát hiện chân bé gái bị gãy. Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện đưa bé đi bệnh viện tỉnh nên chỉ đắp thuốc cho bé.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. SKCĐ sẽ tiếp tục cập nhật tin tức…



Nga Đỗ (t/h)