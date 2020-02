Hình ảnh nghi phạm chở bé trai 10 tuổi ra trại chăn nuôi để sát hại ở Đồng Nai

Qua trích xuất camera an ninh, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, nghi phạm chở cháu bé 10 tuổi bằng xe máy màu đỏ đen ra khu vực trại chăn nuôi bỏ hoang ở xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) rồi sát hại.

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi bị sát hại dã man, sáng 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Nạn nhân bị sát hại trong vụ án này là cháu Trương Tuấn Kiệt (SN 2010). Nghi phạm gây án là đối tượng Vi Thái Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc). Hiện, Thiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nơi phát hiện thi thể cháu Kiệt

Trong sáng nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xuống hiện trường, tiến hành lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh từ nhà chị Hoàng Thị Thu Nga (mẹ cháu Kiệt, trú tại ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đến nơi phát hiện thi thể cháu Kiệt.

Qua trích xuất camera an ninh thì phát hiện, Vi Thái Thiện đi xe máy màu đỏ đen, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt chở cháu Kiệt đằng sau. Thiện chở cháu Kiệt đến khu vực trại chăn nuôi bỏ hoang ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai rồi sát hại. Gây án xong Thiện bỏ trốn khỏi hiện trường.



Sau đó, một số người dân đi ngang qua phát hiện thi thể nạn nhân nên đã trình báo cơ quan chức năng. Sau đó ít phút, Công an có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân tử vong.

Hình ảnh nghi phạm chở cháu Kiệt trên đường

Theo thông tin ban đầu, Vi Thái Thiện từng có quan hệ tình cảm với chị Nga (mẹ nạn nhân). Đến chiều 12/2, Vi Thái Thiện đi xe máy đến nhà chị Nga dụ dỗ cháu Kiệt lên xe rồi chởi ra vị trí gây án.

Theo nguồn tin của Zing .vn, nguyên nhân vụ án mạng có thể xuất phát từ mẫu thuẫn tình cảm giữa mẹ nạn nhân và đối tượng Thiện. Tuy nhiên, động cơ gây án là gì vẫn cần đợi thông tin chính thức từ cơ quan điều tra

