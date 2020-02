Phát hiện thi thể chết cháy trong rừng tràm, nghi là kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai

Công an đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh danh tính thi thể chết cháy trong rừng tràm bên cạnh xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai.

Theo tờ Zing .vn, sáng 14/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể chết cháy bên cạnh chiếc xe máy ở rừng tràm (thuộc thôn Tân Bình, xã Sông Bình, cách quốc lộ 28B khoảng 3km).

Ngay lập tức, Công an tỉnh đã xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y xác định danh tính của thi thể. Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện, thi thể bị cháy nằm cạnh chiếc xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ thi thể chết cháy bên xe máy

Công an tỉnh nghi ngờ thi thể chết cháy nghi can sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai nên đã liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp xác minh. Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định ADN để làm rõ danh tính.

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, chiều 12/2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) nhận được tin báo, người dân phát hiện thi thể một bé trai với vết thương trên cơ thể. Công an vào cuộc điều tra, xác định danh tính nạn nhân là cháu Trương Tuấn Kiệt (SN 2010), trú tại ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai ).

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó nhận được tin báo đã vào cuộc phối hợp với Công an huyện điều tra. Danh tính nghi phạm gây án được xác định là Vi Thái Thiện (ngụ tại huyện Xuân Lộc). Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chân dung kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai

Nghi ngờ đối tượng lẩn trốn sang tỉnh Bình Thuận nên Công an tỉnh Đồng Nai đã liên lạc, đề nghị phối hợp truy bắt Vi Thái Thiện. Công an tỉnh Bình Thuận đang ráo riết truy tìm nghi phạm thì nhận được tin báo một thi thể chết cháy bên xe máy mang biển số Đồng Nai.

Theo điều tra, đối tượng Vi Thái Thiện có quan hệ tình cảm với mẹ nạn nhân Kiệt là chị Nga. Vào chiều 12/2, nghi phạm đã dụ dỗ cháu bé lên xe máy chở đi chơi. Sau đó, Thiện chở cháu đến trại chăn nuôi bỏ hoang ở xã Lâm San và sát hại. Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án.

Nhận được tin báo án, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động lực lượng truy bắt Thiện. Theo Công an, nguyên nhân vụ án mạng có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Thiện và mẹ nạn nhân.

Hiện, Công an hai tỉnh đang phối hợp điều tra, xác minh các thông tin liên quan đến vụ án.

Nga Đỗ (t/h)