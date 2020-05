Chân dung kẻ cầm dao truy sát dã man hai vợ chồng ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng bị truy sát dã man tại nhà riêng, ngay khi nhận được tin báo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra . Công an xác định nghi phạm là Nguyễn Doãn Vạn (54 tuổi, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Sau 8 giờ lẩn trốn, Vạn đã bị bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Doãn Vạn bị bắt giữ lúc 21h ngày 7/5 khi đang lẩn trốn ở huyện Can Lộc (cách hiện trường vụ án khoảng 15km). Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã áp giải nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.

Nghi phạm Vạn bị bắt sau 8 giờ lẩn trốn



Trong quá trình ẩu đả, Vạn rút dao đâm vào người bà L. và ông B.. Gây án xong hắn bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, bà L. bị chém nhiều nhát vào người, còn ông B. bị đâm chém ở đầu và tay.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà L. được chuyển sang Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng ông B. hiện đang được các bác sỹ cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nơi xảy ra vụ án mạng

Sau ít phút có mặt tại hiện trường, Công an xác định được nghi can gây ra vụ việc là ông Nguyễn Doãn V. (SN 1966, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đây, người này từng có quan hệ tình cảm và có khoảng thời gian sống chung như vợ chồng với bà L. Do đó, nhiều người suy đoán nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm.