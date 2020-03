Thông tin mới nhất vụ cha sát hại, ném xác con xuống sông Hàn, Đà Nẵng

Sáng 10/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ điều tra và chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hời (35 tuổi, ngụ tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 29/7/2019, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời để điều tra về hành vi Giết người. Việc Hời sát hại con gái 8 tuổi rồi bỏ vào bao tải phi tang xuống sông Hàn từng là vụ án gây xôn xao dư luận thời điểm đầu năm 2019.

Chân dung Bùi Văn Hời - kẻ giết con, phi tang thi thể xuống sông Hàn

Theo kết luận điều tra, ngày 9/2/2018, vợ chồng hời ly hôn. Sau khi chia tay, Hời đưa con gái 8 tuổi tên H. vào Đà Nẵng sinh sống. Vì phải kiếm tiền để sinh nhai nên tháng 4/2018, Hời đưa con gái vào chùa Quang Châu (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) gửi.



Đến ngày 12/7/2018, Hời kết hôn với chị L.J.Y. (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ngày 1/1/2019, chị Y. cùng con riêng chuyển về Đà Nẵng sinh sống với Hời và đăng lý lưu trú tại một khách sạn ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Khoảng 10 ngày sau, con riêng của chị Y. về Đến ngày 12/7/2018, Hời kết hôn với chị L.J.Y. (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ngày 1/1/2019, chị Y. cùng con riêng chuyển về Đà Nẵng sinh sống với Hời và đăng lý lưu trú tại một khách sạn ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Khoảng 10 ngày sau, con riêng của chị Y. về Hàn Quốc để dự lễ tốt nghiệp.

Vào ngày 13/1/2019, Hời đến chùa Quang Châu xin trụ chì cho dẫn cháu N. về khách sạn sống cùng mẹ kế vài ngày. Khoảng 5 ngày sau, gia đình Hời chuyển sang khách sạn ở đường Vũ Đình Long lưu trú. Trong thời gian này, cháu N. khóc nhiều vì nhớ mẹ. Sau nhiều lần dỗ dành không được, N. đánh con.



Đến 23h ngày 31/1/2019, N. lại khóc và bị Hời đưa ra chỗ vắng ở đường Ngô Cao Lãnh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bỏ rơi rồi hắn quay về khách sạn. Tại đây, Hời đưa vợ mới ra sân bay về Hàn Quốc.

Khu vực sông Hàn - nơi Hời phi tang thi thể con gái

Nghĩ đến con gái, khoảng 2h ngày 1/2/2019, Hời quay lại chỗ cũ tìm nhưng phải mất 2 giờ mới thấy cháu N.. Đến khoảng 14h25 cùng ngày, khi hai bố con đang ở khách sạn thì cháu N. làm đổ sữa ra giường và bị bố mắng. Cháu N. tức giận cãi lại thì bị Hời bóp cổ với mục đích dọa cho sợ.

Tuy nhiên, do mất kiểm soát nên đối tượng đã bóp cổ con gái đến chết. Thấy con có dấu hiệu không ổn, Hời tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng không được. Biết con đã chết, Hời cuống cuồng tìm cách phi tang thi thể.

Hời ngay lập tức đi ra chợ mua bao tải, bỏ xác chấu N. vào rồi di chuyển khỏi khách sạn. Hời chở thi thể nạn nhân đến khu vực cầu Thuận Phước (vị trí vắng người) rồi thả xuống sông.

Đến ngày 25/2/2019, do ám ảnh tội ác và biết không thể thoát tội nên Hời đã đến Công an TP Đà Nẵng đầu thú, khai nhận hành vi tội ác.

Your browser does not support HTML5 video.

Bùi Văn Hời sát hại con gái chỉ vì tức giận chuyện con đổ sữa ra giường

Xem thêm: Tiết lộ nguyên nhân thanh niên 9x bất ngờ nhảy xuống sông Hàn tự tử khi đang đi với bạn gái

Nga Đỗ (t/h)