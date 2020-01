Vụ cháy nhà khiến 5 mẹ con chết thương tâm rạng sáng 27 Tết: Bàng hoàng lời kể nhân chứng

Cả nhà không kịp thoát thân

Theo thông tin mới nhất ghi nhận được, khoảng 3h30 phút sáng 21/1 (tức 27 tháng Chạp Tết Âm lịch), trong con hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, TP.HCM xảy ra vụ cháy thương tâm. Hỏa hoạn dữ dội khiến cả 5 người trong cùng một gia đình không còn được đón Tết cùng nhau.

Ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9, và ông Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9, thông tin về vụ cháy. Video: MINH HÒA



Một người hàng xóm tên Trang kể lại giây phút kinh hoàng: "Lúc đó khoảng gần 4h sáng, người ta la cháy quá trời, ngọn lửa bốc lên cao lắm. Khoảng 10 phút sau thì có cứu hỏa đến, ai lấy hò nhau chữa cháy mà không được".

Chị Trang - hàng xóm bà Huệ chia sẻ về sự việc



Vì căn nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ nên lượng lượng cứu hỏa mất nhiều thời gian mới tiếp cận được hiện trường. Cả 5 người trong nhà không ai kịp chạy. Đến khoảng 8h30 phút, xe cấp cứu đến hiện trường đưa các thi thể các nạn nhân ra ngoài.

May mà 2 đứa cháu nội đã về quê



Người lớn tuổi nhất trong số 5 nạn nhân là bà Lê Thị Huệ (hay gọi là bà Năm cây me) năm nay 70 tuổi. Một số bà con hàng xóm kể lại, bà Huệ đã có tuổi, chỉ hay đạp xe đạp làm công quả ở chùa gần đó. Trong căn nhà bị cháy chỉ rộng chừng 30m2 ấy, bà sống cùng 2 người con trai, 1 con gái lớn và con dâu.

Xe cấp cứu đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường



Cô Nguyên (một người hàng xóm của bà Năm) chia sẻ với báo chí: "May mà hôm qua 2 đứa cháu nội vừa được người dì đưa về quê ngoại đón Tết chứ không biết hậu quả sẽ như thế nào".



Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy

Gia đình bà Huệ thuộc hộ cận nghèo, hai con trai chỉ làm thuê làm mướn công việc chân tay. Danh tính 4 nạn nhân còn lại gồm: 2 người con trai là Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), người con gái là Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), con dâu là Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Hà Ly (t/h)