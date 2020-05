Vụ chồng chém vợ và con 2 tuổi tử vong: Lời kể đau xót của gia đình nạn nhân

Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà, mọi người đều không kìm được nước mắt khi nhìn di ảnh hai nạn nhân. Hơn thế nữa, thân nhân và hàng hàng xóm tỏ ra vô cùng căm phẫn khi có ai đó nhắc đến kẻ thủ ác Quách Văn Nam (SN 1989, trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội). Nam chính là chồng và bố của hai nạn nhân và cũng là người tước đi mạng sống của cả hai.

Gia đình ông Lành đang tổ chức tang lễ cho con gái và cháu ngoại

Ngồi bên dưới bàn thơ con gái và cháu, ông Lành cho biết, gia đình đang phải trải qua nỗi đau không thể tả nổi nên không chia sẻ được nhiều với cơ quan báo chí. “Mọi việc đã rõ, gia đình bên đó không có lý do gì để biện minh cho hành vi, hiện có các cấp chính quyền và cơ quan điều tra xử lý, chúng tôi đề nghị Pháp luật nghiêm minh xử đúng người, đúng tội".

Một người thân khác cũng mong muốn báo chí phản ánh đúng sự việc. Ở đây, mọi người đều biết, H. là người hiền lành, gia đình không có tiếng gì. “Cháu tôi ngày nào cũng dẫn đứa bé đi ăn sáng, ai ai cũng khen thằng bé ngoan, vậy mà…”, người họ hàng này chia sẻ.

Gạt nước mắt, bà Hiền kể, từ bé đến khi đi lấy chồng, H. luôn là đứa con ngoan. Đến tuổi xây dựng gia đình, H. có duy nhất một người bạn trai là Quách Văn Nam và hiện tại là chồng.

“Ngày ăn hỏi, chỉ có mẹ của Nam, ngoài ra không có bất cứ ai. Từ hôm vụ việc xảy ra bên đó cũng không có bất kỳ ai đến thăm hỏi”, ông Lành bức xúc nói.

Cũng theo ông Lành, hơn 2 năm đi lấy chồng , chị H. và con trai chủ yếu ở nhà bố mẹ đẻ. Mọi sinh hoạt đều do ông bà chu cấp. Cháu T. cũng được cho đi học tại một nhà trẻ gần nhà ông bà Lành. Song cách đây hơn 1 tháng, Nam sang nhà xin phép đưa hai mẹ con về bên kia sống. Không ai có thể ngờ rằng, sự việc đau lòng đến như thế có thể xảy ra.

Quách Văn Nam - kẻ thủ ác giết vợ và con trai

Liên quan đến vụ án mạng đau lòng trên, ngày 3/5, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quách Văn Nam (sinh năm 1989, trú Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra rõ hành vi Giết người.

Như đã đưa tin, khoảng 9h ngày 2/5, do mâu thuẫn vợ chồng nên Nam dùng dao chém tử vong vợ và con trai tại nhà riêng ở ngách Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Theo một số nguồn tin, Quách Văn Nam có biểu hiện không bình thường. Nhưng một số nguồn tin khác lại đưa tin, Nam là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Nói về đứa con nghịch tử, bà Nga (mẹ Nam) cho biết, từ lúc xảy ra vụ việc, bà không dám bước chân ra khỏi nhà. Theo bà Nga, Nam là con trai duy nhất trong nhà, chồng bà bỏ mẹ con đi khi Nam còn nhỏ.

Năm 2018, Nam lấy vợ và có một cậu con trai. Ngôi nhà xảy ra án mạng là nhà 3 tầng do bà ngoại Nam làm chủ. Vợ chồng Nam mới chuyển về sinh sống được một thời gian, phụ bà thu tiền nhà trọ của người đến thuê.

Tại đây, Nam chăm sóc và phụ bà thu tiền trọ của mấy người thuê để sinh sống dưới tầng 1. “Con trai tôi với vợ trước đây từng hay cãi nhau, ngày hôm qua trước khi xảy ra vụ việc cũng có cãi nhau. Con trai tôi ức chế, không làm chủ được bản thân nên mới xảy ra chuyện như vậy".

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Ghen tuông, chồng chém vợ tử vong