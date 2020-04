Thông tin mới nhất vụ chủ tịch xã cùng người dân địa phương sát phạt nhau trên chiếu bạc

Liên quan đến vụ ông Phạm Đình Dũng – Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ) bị tố đánh bạc ăn tiền, trưa ngày 21/4, Trưởng Công an huyện Hương Khê xác nhận đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Theo thượng tá Phạm Xuân – Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị đã triệu tập 7 người có liên quan đến vụ tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19. Trong số đó có ông Phạm Đại Dũng – Chủ tịch UBND xã Hương Lâm.

“Tối ngày 20/4, một tổ điều tra đã được cử đến xã Hương Lâm để xác minh, làm rõ thông tin về vụ đánh bạc. Ngoài ông Dũng, 6 người liên quan khác cũng được triệu tập, lấy lời khai để điều tra. Công an huyện sẽ điều tra làm rõ, xử lý nghiêm người vi phạm”, thượng tá Công nói.

Hình ảnh ông Dũng đang đánh bạc

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê, bước đầu, ông Dũng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Thế nhưng, trước đó theo tin từ Thanh niên, khi trao đổi về việc bị tố đánh bạc, ông Dũng lại phủ nhận hoàn toàn.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, đã ký quyết định đình chỉ công tác với ông Dũng. Sau đó, ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao cho Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ đánh bạc trên.

