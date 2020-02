Thông tin mới nhất vụ chủ tịch xã mang phở cho người phụ nữ vắng chồng lúc nửa đêm

Liên quan đến vụ việc chủ tịch xã mang phở cho người phụ nữ vắng chồng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đã ban hành quyết định khiển trách đối với ông Lương Minh Đương – Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (huyện Gia Rai) với hình thức khiển trách và kiến nghị xử lý về mặt chính quyền theo quy định.

Gần đây nhất, Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông đã thống nhất 100% cách chức Chủ tịch UBND, miễn nhiệm đại biểu HĐNN đối với ông Đương.

Ông Lương Minh Đương chính là nhân vật chính trong câu chuyện Chủ tịch xã mang phở cho người phụ nữ vắng chồng giữa đêm từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 12/2019. Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 19/12/2019, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ gia đình bà Cao Thị M.C. về việc ông Đương đến nhà riêng của bà C. khi chồng vắng nhà.

Được biết, chồng bà C. làm nghề lái xe nên hay vắng nhà. Hai người kết hôn từ năm 2014 đã có 1 con. Tối hôm xảy ra vụ việc, chồng bà C. đi chạy xe không ở nhà. Sau khi sự việc xảy ra, chồng bà C. đã làm thủ tục ly hôn.

UBND xã Phong Thạnh Đông là nơi ông Đương làm việc

Khi sự việc bị phát giác, cả ông Đương và bà C. bị triệu tập về trụ sở cơ quan chức năng để làm việc. Tại đây, bà C. trình bày: Khoảng 19h ngày 19/12/2019, ông Lương Minh Đương có gọi điện hỏi ăn gì chưa và đề nghị đi mua phở đưa tới cho nên bà C. đồng ý.

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông Lương Minh Đương đem phở đến gõ cửa, bà C. ra mở cửa cho người đàn ông này vào. Đến 22h30, ông Đương ngồi trên ghế, còn bà C. nằm ở võng thì bất ngờ người thân bên nhà chồng và lực lượng chức năng ập vào.

xã Phong Thạnh Đông, khi ông Lương Minh Đương nói chuyện với mọi người, bà C. đã mở cửa để ông này thoát ra. Mặc dù bà C. khai là ông Đương mang phở đến cho ăn nhưng cơ quan chức năng không tìm thấy hộp phở như trong lời bà trình bày.

Nói về sự “mập mờ” của mình với chủ tịch xa, bà C. phân trần: “Em đã sai, say nắng anh Đương. Anh ấy mới ngoài 40 tuổi, làm chủ tịch xã, lại có uy. Khi quen biết, anh Đương hứa hẹn, nếu em yêu, lỡ lộ ra, về làm dân có sao đâu? Nhưng kể từ khi vụ việc đổ bể, anh Đương không đoái hoài đến em”.

Được biết, bà C. làm nghề uốn tóc. Sau khi sự việc xảy ra bà vẫn mở cửa hàng đều đặn nhưng vãn khách hơn. Còn khi chồng biết việc đã về treo biển bán nhà để chia tài sản ly hôn.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết vợ vì ghen tuông

Xem thêm: Nghi chồng 'vụng trộm' bên ngoài, vợ chi 3 triệu thuê người đốt nhà tình địch để dằn mặt

Nga Đỗ (t/h)