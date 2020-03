Cô gái 20 tuổi bị chủ quán cà phê chích điện ép “bán dâm” ở Đồng Nai lần đầu lên tiếng

Liên quan đến vụ cô gái 20 tuổi người Tây Ninh bị chủ quán cà phê đánh đạp, tra tấn như thời trung cổ, ngày 17/3, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra lệnh bắt đối với Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) – chủ quán cà phê “Cà phê Quán” thuộc tổ 1, khu phố 7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Diện bị bắt giữ với cáo buộc Cố ý gây thương tích.

Công an TP Biên Hòa cho biết, đơn vị đã lấy lời khai của đối tượng diện và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ những đối tượng khác liên quan đến vụ việc chị P.T.T.T., 20 tuổi, quê Tây Ninh bị chủ quán cà phê dung roi điện bạo hành dẫn đến thương tích nghiêm trọng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Lê Thế Diện - chủ quán cà phê ép cô gái 20 tuổi bán dâm cho khách

Về nạn nhân T., theo tờ Lao động, nạn nhân đang được chăm sóc tại Phòng Hồi sức hậu phẫu thuật (bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai). Đến thời điểm hiện tại, Sức Khỏe của chị T. đang dần hồi phục, nhưng vẫn còn biểu hiện sợ hãi, sốc, hoang mang khi gặp người lạ.

Sau khi sức khỏe ổn định, nữ bệnh nhân đã có cuộc trò chuyện, tâm sự về giai đoạn kinh hoàng mình đã trải qua ở quán cà phê “Cà phê Quán”. Kể với phóng viên, T. cho biết, khoảng 6 tháng trước chị bắt cô bắt xe ôm từ xuống TP Biên Hòa để tìm việc. Lúc này cô được một người xe ôm (không rõ lai lịch) giới thiệu một cô việc với mức lương đến hang chục triệu đồng/tháng.

Vì chưa va chạm nhiều nên T. tin ngay lời người này, cô đồng ý cho hắn chở đến chỗ có mức lương cao ngất trời đó. Đối tượng xe ôm chở T. đến quán “Cà phê Quán” trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa). Cô gái trẻ bị gã xe ôm bán cho chủ quán cà phê với giá 2 triệu đồng.

Cũng theo chị T. thời gian đầu chưa bị đánh đập, thậm chí còn được chủ quán chiều chuộng, dỗ ngọt để tiếp khách. Chủ quán bảo T. phải đi tiếp khách để trừ tiền đã bỏ ra mua trước đó. Những ngày sau T. biết mình bị bán vào động nhền nhện nên đã phản kháng, không phục vụ khách theo ý chủ quán.

Tuy nhiên, để ép T. phục vụ, chủ quán đã đánh đạp, đe dọa nhiều lần. Hàng ngày, T. phải bán dâm cho đủ mọi loại khách (3 – 4 khách). Số tiền bán dâm do chủ quán thu giữ.

Trước khi được đưa đi cấp cứu, T. bị ông chủ tra tấn bằng chích điện như thời trung cổ

Có lần bị đánh đau quá T. đã tìm cách bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Chủ quán tiếp tục hành hung, dung chích điện chích lên người cô gái trẻ. T. còn cho biết, ngoài chủ quán thì còn có người đàn ông khác đánh đập cô.

“Tôi bị chủ ép phải phục vụ kích dục cho khách, mỗi lần không làm sẽ bị chủ đánh đập bằng gậy sắt, mũ bảo hiểm, chích điện...”, T. nói.

Cho đến hôm nay khi đã nằm trong vùng an toàn, T. vẫn vô cùng hoảng sợ mỗi lần nhắc đến chuyện bị tra tấn như thời trung cổ. T. có biểu hiện sợ tiếp xúc với người lạ. Theo bác sĩ điều trị, từng có một số người đến bệnh viện xưng là người nhà muốn gặp T. nhưng bệnh nhân đề nghị không gặp bất kỳ ai.

Về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân , đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết: Bệnh nhân chuyển về viện hôm 11/3 trong tình trạng hoảng loạn tâm lý. Sauk hi thăm khám kết luận: tràn dịch màng phổi – Gãy mõm vai C6 - Nứt đầu ngoài xương sờn đòn bên trái – gãy xương sườn 6 bên phải – Gãy cũ toàn bộ xương sườn bên trái và nhiều xương sườn bên phải. Hiện sức khỏe đang dần ổn định, có thể ăn uống được.

Trước sự việc trên, bác sĩ Ngô Đức Tuấn – Giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện sẽ dung quỹ hoạt động xã hội để hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định

Nga Đỗ (t/h)