Thông tin mới nhất vụ cô gái bị giết phân xác cho vào vali ở Đà Nẵng

Tính đến chiều ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ được nghi can sát hại cô gái người Trung Quốc ở Đà Nẵng. Hung thủ đã bị bắt vào khoảng 12h trưa cùng ngày.

Liên quan đến vụ việc người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể người phụ nữ bị sát hại, phân xác bỏ trong vali, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt được nghi can, xác minh được danh tính nạn nhân.

Chiều ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng đã mở họp báo thông tin về vụ việc trên. Nạn nhân được xác định là cô gái họ Bao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Cô Bao nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019. Người dân phát hiện ra thi thể cô bao trong vali vào sáng ngày 7/2 khi đi tập thể dục dưới chân cầu Trần Thị Lý (cạnh sông Hàn).

Khu vực chân cầu Trần Thị Lý - nơi tìm thấy vali thi thể nạn nhân

Ngay lập tức sự việc được trình báo đến Công an TP. Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo, điều tra vụ việc. Tại buổi họp báo chiều nay, Đại tá Trần Mưu cho biết, đơn vị đã cử hàng chục cảnh sát đã dùng thuyền rà soát hai bên bờ sông Hàn để tìm kiếm phần đầu của nạn nhân. Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện phần thi thể này nằm cách chân cầu Trần Thị Lý khoảng 200m.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo hàng trăm sinh sát vào cuộc, phối hợp với Công an các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà điều tra.

Đồng thời, nhiều điều tra viên thuộc Công an TP Đã xuống địa bàn xác minh những nơi có đông người Trung Quốc sinh sống để truy tìm nghi phạm . Đến khoảng 11h cùng ngày thì khoanh vùng được đối tượng và xác định được một căn nhà tại quận Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu khả nghi.

Chân dung nghi can Tiêu Quý Bình

Công an TP phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành bao vây. Khi nhận được lệnh của Công an TP Đà Nẵng thì ập vào nhà khống chế nghi phạm.

Qua đấu tranh điều tra xác định danh tính nghi phạm là Xiao Guiping (27 tuổi, tên gọi khác là Tiêu Quý Bình). Đối tượng họ tiêu lưu trú tại phường Khê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Tiêu Quý Bình thường xuyên đến đánh bạc ở Crown Plaza.

Cũng theo Công an TP Đà Nẵng, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng trên là do mâu thuẫn cãi cọ về khoản tiền thắng bạc. Trong lúc tức giận, Tiêu Quý Bình, siết cổ nạn nhân đến chết rồi dùng dao phẫn ác nhát vào vali mang đi phi tang.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân

Nga Đỗ (t/h)