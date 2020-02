Vụ cô gái bị phân xác cho vào vali ở Đà Nẵng: Công an triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật

Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập đối tượng đăng sai sự thật vụ cô gái bị sát hại, phân xác bỏ trong vali phi tang ở Sông Hàn đến làm việc. Đối tượng này tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc cô gái quốc tịch Trung Quốc bị sát hại ở Đà Nẵng, ngày 15/2, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.Đ (SN 1997) – quản trị viên trang Fanpage Tin Nóng Đà Nẵng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Theo điều tra, ngày 7/2, Đ. lên facebook đọc được nhiều thông tin khác nhau về kết quả điều tra vụ người đàn ông Trung Quốc sát hại đồng hương ở Đà Nẵng kèm theo hình ảnh một cô gái được cho là nạn nhân. Để thu hút sự chú ý, đối tượng Đ. còn sao chép toàn bộ nội dung, đăng tải hình ảnh lên trang Tin Nóng Đà Nẵng.

Thông tin sai sự thật được đăng lên mạng xã hội

Sau quá trình điều tra, Phòng an ninh chính trị nội bộ xác định được hình ảnh bị tung lên Tin Nóng Đà Nẵng là của L.M.T. (SN 2000, quên quán ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) hiện đang sống và làm việc ở Đài Loan. Người đó không phải là nạn nhân trong vụ án mạng.

Khi phát hiện mình đăng thông tin không đúng sự thật, Đ. đã khóa trang lại để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình truy tìm, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng xác định được Đ. chính là người đăng tin. Đ. bị triệu tập lên trụ sở làm việc. Tại đây đối tượng khai báo, đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Về thông tin sai sự thật, Đ. thức nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng nguồn tin để dẫn đến vi phạm Pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân và gia đình chị T.

Tại trụ sở Công an, Đ. cũng bày tỏ mong muốn đăng tải thông tin đính chính, công khai xin lỗi gia đình chị T. Công an TP Đà Nẵng sẽ ra quyết định xử phạt hành vi trên, mức phạt có thể từ 10 – 15 triệu đồng.

