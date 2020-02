Công an Quảng Ngãi tống đạt lệnh khởi tố cô gái đâm chết bạn trai ở Quảng Ngãi

Trong quá trình điều tra, Công an Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Vụ án xảy ra vào đêm ngày 14/2.

Cụ thể, sáng ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, sáng ngày 14/2, anh Võ Minh Mót (33 tuổi) chở Huyền xuống khu cánh đồng thôn Phú Nhiêu 1 (xã Bình Phú) – đối diện với trại vịt của anh để bắt ốc. Đến chiều, anh Mót chở Huyền đi chơi lễ tình nhân cùng với hai người bạn khác. Đến tối, Nhóm này về trại chăn vịt của anh Mót nấu lẩu ăn uống.

Đến khoảng 22h cùng ngày thì tàn cuộc nhậu. Hai người bạn đi về, còn anh Mót vào trong lán tạm nằm nghỉ. Lúc này chỉ còn Huyền ngồi bên ngoài nói chuyện với ông Vũ Bân (74 tuổi, ngụ tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện trường vụ án

“Khi bạn về, thằng Mót đi vào bên trong ngủ trước, còn Huyền ở lại lấy dao xắt cà tím ngồi uống rượu với tôi. Khoảng 10h sáng hôm sau, lúc tỉnh rượu thì tôi mới tá hỏa khi nghe tin Huyền sát hại con trai mình”, ông Bân kể.

Về phần Huyền, sau khi nói chuyện với ông Bân xong thì đi vào lán tạm nói chuyện với Mót. Tại đây, anh Mót nói có tình cảm với người phụ nữ khác nên Huyền vô cùng giận dữ. Huyền dùng dao đâm 5 nhát vào người anh Mót.

Gây án xong, Huyền gọi điện báo cảnh sát 113 rồi đến trụ sở công an xã đầu thú. Tại đây, nghi phạm khai, do ghen tuông anh Mót nói lời chia tay nên đã dùng dao đâm chết.

Liên quan đến vụ án trên, mẹ đẻ Huyền cho biết, học hết lớp 9 thì nghỉ, theo bạn bè vào Sài Gòn làm nhân viên phụ vụ nhà hàng. Đến năm 2014 trở về quê lấy chồng, sinh con gái.

Huyền giết anh Mót vì ghen tuông

Đến năm 2017, Huyền ly hôn và dọn về sống cùng bố mẹ đẻ. Vì cuộc hôn nhân tan vỡ nên tâm lý Huyền bị ảnh hưởng nặng nề. Gần đây, Huyền xin vào làm cho một quán ăn ở ven TP Quảng Ngãi.

Gia đình nhiều lần chở Huyền xuống Bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi thăm khám và điều trị. Bác sĩ cho thuốc về uống và điều trị tại nhà. Nhưng mỗi lần bị cha mẹ la mắng là Huyền lại nổi giận, cầm dao rượt đuổi cha mẹ khắp làng.

Trung úy Phan Minh Ca – Phó trưởng Công an xã Bình Tân cho biết: Huyền có dấu hiệu bệnh tâm thần nên năm 2018 gia đình đã đưa xuống bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi điều trị. Khi đó, bác sĩ kê thuốc và cho về điều trị tại nhà. Huyền chưa được cấp sổ theo dõi bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Thiếu nữ đâm chết bạn trai vì bị chê béo còn muốn ăn kem

Xem thêm: Tình cảnh éo le của người đàn ông bị bạn gái đâm chết ở Quảng Ngãi

Nga Đỗ (t/h)