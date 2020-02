Chân dung cô gái đâm chết bạn trai trong đêm valentine ở Quảng Ngãi

Liên quan đến đến vụ việc anh Võ Minh Mót (33 tuổi, trú tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị bạn gái sát hại, sáng 15/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khi của nghi phạm để làm rõ nguyên nhân gây án. Hung thủ là Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ tại xã Bình Tân, huyện Bình Sơn).

Theo tin Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa, vụ án xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/2 tại khu vực thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Xuân, huyện Bình Sơn. Khi đó, Huyền chạy xe đến Công an xã Bình Phú trình báo việc anh Mót đã chết.

Huyền tại cơ quan điều tra

Sau khi được Công an xã làm công tác tư tưởng, vận động khai báo thành thật thì Huyền thừa nhận mình đã đâm chết anh Mót. Công an xã Bình Phú tổ chức lực lượng, đưa huyền ra hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện thi thể anh Mót. Bên cạnh thi thể, Công an thu giữ một con dao được cho là hung khí gây án. Sau đó, Huyền được áp giải trụ sở Công an xã để lấy lời khai, mở rộng điều tra

Tại đây, Huyền tỏ ra khá bình tĩnh, trả lời rành rọt các câu hỏi của điều tra viên. Huyền tỏ ra khá ân hận về hành vi tội ác của mình. Chính vì thế, gây án xong đối tượng đã đến trụ sở Công an đầu thú.

Trong bản tự thú, Huyền khai, vào ngày 14/2, anh Mót chở đi chơi cùng 4 người bạn khác nhân ngày lễ tình nhân. Đến tối cùng ngày, Huyền và anh Mót cùng bạn bè rủ nhau về trại nuôi vịt của gia đình ở khu vực Bầu Suốt (thôn An Thạnh, xã Bình Phú).

Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường

Tại đây cả nhóm tiếp tục ăn uống và trò chuyện. Đến 22h thì tan cuộc nhậu, mọi người ra về còn anh Mót, Huyền và bố anh Mót ở lại. Lúc này, anh Mót đi vào trong lán trại nằm. Huyền ở ngồi ngoài nói chuyện với bố anh Mót một lúc rồi cũng theo vào trong.

Tại đây, hai người trò chuyện được một lúc thì xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Huyền dùng dao đâm người yêu 5 nhát. Trong đó có một nhát vào cổ khiến anh Mót gục xuống, người bê bết máu. Gây án xong, Huyện gọi điện trình báo sự việc đến Công an và tự ra Công an xã Bình Phú đầu thú.

Theo một số nguồn tin khác, Huyền từng lập gia đình, đã có con còn anh Mót là trai tân. Chính vì thế có một số mâu thuẫn trong quan điểm dẫn đến mâu thuẫn.

