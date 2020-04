Công an đang điều tra, xác minh danh tính gã xe ôm biến thái giở trò đồi bại với cô gái lang thang

Liên quan đến vụ cô gái lang thang bị xâm hại tình dục bên đường, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) đã vào cuộc điều tra, xác minh danh tính nam thanh niên. Đồng thời tiến hành trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng.

Sự việc xảy ra ở phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Cả nận nhân và kẻ giở trò đồi bại đều không phải là người dân địa phương. Nạn nhân được xác định là cô gái sống lang thang, có biểu thiểu năng.

Được biết, hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm nận nhân. Đồng thời cũng tiến hành xác minh biển số xe và truy tìm nam thanh niên. Biển số xe của nam thanh niên trên được một nhân chứng chụp lại rất rõ ràng.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Hồng Minh – Chủ tịch UBND phường 11 (quận 5) cho biết, cơ quan đã nắm bắt được sự việc, đang phối hợp với Công an phường để xác minh, làm rõ. Công an phường sau đó trình báo sự việc lên Công an quận 5 để phối hợp điều tra xác minh.