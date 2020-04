Cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu ở Phú Yên: Khởi tố và bắt giam cháu nội

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu ở Phú Yên, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Đoàn Công Minh - người cháu nội của nạn nhân.

Tin tức mới nhất ngày 29/4, báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Đoàn Công Minh (SN 1996, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cũng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Bước đầu, Minh được cơ quan chức năng xác nhận chính là đối tượng dùng dao rạch 17 vết thương liên tiếp lên đầu, mặt ông Đoàn Tám (74 tuổi) - ông ruột của Minh. Vụ việc xảy ra vào chiều 20/4 khiến ông T. bất tỉnh và phải nhập viện cấp cứu.

Ông Tám nhập viện với nhiều vết thương trên đầu và mặt.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, lãnh đạo Bệnh viện Phú Yên cho biết: "Ông Tám nhập viện cấp cứu chiều 20/4 trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng da mặt và đầu. Qua thăm khám xác định, phần đầu và mặt bệnh nhân có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm. Bên cẳng tay trái cũng có 1 vết thương".



Ngoài ra, Minh cũng chính là người dùng dao gây ra nhiều vết thương trên người chú ruột là ông Đoàn Huỳnh Đ. vào chiều cùng ngày.

Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều 20/4. Do bức xúc con trai cả là Đoàn Châu Triệu (SN 1972, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An) nhiều lần hỗn láo, ông Tám vì quá tức giận nên đã cầm dao sang đâm con trai.

Khi ấy, thấy cha đang nằm võng thì bị ông nội đâm, Minh đã dùng đòn gánh đánh tay ông Tám rớt dao, sau đó dùng dao chém liên tiếp vào đầu ông nội khiến ông bất tỉnh, phải đưa vào viện.

Ông Đoàn Châu Triệu - con trai cả của ông Tám.

Theo báo Nông Nghiệp, anh Đoàn Huỳnh Đ.- con trai thứ 3 ông Tám thấy cha bị đánh nên cầm hung khí tấn công ông Triệu và Minh thì bị Minh đuổi đánh phải bỏ chạy.

Được biết, ông Tám có tổng cộng 5 người con gồm 2 trai và 3 gái. Nhiều năm nay, ông rất tốn kém tiền bạc trong việc điều trị u ác của xoang lê.



Do có hơn 1.400m2 đất nên ông Tám phân được 11 lô đất ở. Sau khi bàn bạc, ông quyết định phân cho con trai trưởng 6 lô và phải có trách nhiệm thờ phụng ông và tổ tiên. 4 người con còn lại, mỗi người ông T. phân cho 1 lô, ông để lại 1 lô để bán lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, đến khi ông Tám bàn bạc với con trai trưởng về việc bán đất thì bị từ chối, mâu thuẫn tích tụ lâu ngày đã dẫn đến vụ việc chiều 20/4.



