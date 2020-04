Thông tin mới nhất vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đồng phạm hầu tòa phúc thẩm sáng 23/4

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 12/2019, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và nhiều bị cáo khác đã làm đơn kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Còn ông Phạm Nhật Vũ và 4 bị cáo khác đã chấp nhận án sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm sáng nay do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn (Chánh tòa Kinh tế) là chủ tọa. 17 luật sư đăng ký bào chữa cho 9 bị cáo. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son

Như SKCĐ đã đưa tin, trước đó có 11 trong tổng số 14 bị cáo gửi đơn kháng cáo. Nhưng sau đó, ông Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc MobiFone) và Võ Văn Mạnh (cựu Tổng giám đốc Công ty AMAX) rút đơn. 3 người còn lại không kháng cáo gồm các ông Trương Minh Tuấn, Phạm Nhật Vũ và Phạm Đình Trọng.

Bị cáo Lê Nam Trà

Bị cáo còn viết, tuổi đã cao, Sức Khỏe yếu đi do mắc một số bệnh. Đến nay, tai trái của bị cáo hoàn toàn không nghe được; bị cáo bị xơ vữa động mạch vành tim, hẹp mạch vành nên lượng máu vào tim giảm… Hơn nữa bị cáo còn có nhiều đóng góp, cống hiến cho đảng, quân đội.

8 bị cáo khác cùng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo.

Bị hại trong vụ án là MobiFone gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên (cựu Phó tổng giám đốc MobiFone). Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã rút đơn.

Ông Nguyễn Bắc Son khai báo tại tòa