Vụ dân phòng bị đâm chết ở trụ sở công an phường: Nghi phạm không hợp tác, không khai động cơ gây án

Sau khi bị bắt, nghi phạm thể hiện sự bất hợp tác với cơ quan điều tra, không khai rõ động cơ xông vào trụ sở Công an đâm tử vong nam dân phòng.

Liên quan đến vụ việc nam dân phòng bị đâm tử vong, chiều 12/2, Công an phường Đông Hòa đã bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra theo đúng quy định Pháp luật

Theo tin từ Công an tỉnh Bình Dương , danh tính đối tượng gây án được xác định là Lê Tuấn Anh (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai). Tuấn Anh bị cáo buộc tội Giết người.

Tuấn Anh ngoan cố, không chịu khai báo

Sau khi bắt giữ đối tượng này, Công an đã lập tức làm việc, lấy lời khai để làm rõ động cơ gây án. Tại trụ sở Công an, Tuấn Anh tỏ ra không hợp tác với cơ quan điều tra, không khai báo động cơ gây án của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đang nỗ lực lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân gây án.

Trước đó như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã thông tin, khoảng 21h ngày 11/2, một nam thanh niên cởi trần, không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy vào trụ sở Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An). Nam thanh niên này dựng xe ngoài sân rồi cầm dao xông vào đâm anh Nguyễn Thanh P. (35 tuổi, dân phòng phường Đông Hòa).

Khi đó, anh P. đang ngồi ở ghế đá. Bị đâm bất ngờ, anh P. gượng đứng dậy bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn ngắn thì gục xuống đất. Ngay sau đó, cán bộ, công an phường Đông Hòa đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện trường vụ án

Gây án xong, đối tượng này bỏ chạy qua đường Tô Vĩnh Diện rồi chạy vào một quán cà phê cầm hung khí cố thủ trong đó. Lực lượng chức năng Công an phường Đông Hòa đã tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau 30 phút đấu tranh, nghi phạm với chịu buông hung khí, ra đầu thú.

Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm đưa về trụ sở, đồng thời tiến hành test nhanh xem nghi phạm có sử dụng ma túy không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, nam thanh niên này âm tính với ma túy. Nguyên nhân án mạng vẫn đang được điều tra

Về nạn nhân P., sau khi khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong thì được bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Một bảo vệ dân phố bị đâm chết trong trụ sở công an phường

Nga Đỗ (t/h)