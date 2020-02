Tình hình sức khỏe bé trai bị dì ruột tẩm xăng đốt sau 3 ngày nhập viện điều trị

Ngay sau bị dì ruột tẩm xăng đốt, cháu N.T.V. (6 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu , tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) đã được hàng xóm và người thân đưa đến bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) để cấp cứu. Song do vết thương nghiêm trọng nên bệnh nhi đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vào lúc 21h ngày 23/1 để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ tại bệnh viện Lê Lợi, cháu V. được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị trong tình trạng bỏng nặng 50% độ 2 – 3 ở vùng mặt, ngực, mặt trước 2 cánh tay, mặt trước đùi trái và đã được truyền dịch và giảm đau từ tuyến dưới.

Cháu V. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi đồng 2

Sáng ngày 26/2, đại diện bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận cháu bé và tiếp tục điều trị tích cực. Tại đây, cháu bé được điều trị ở Khoa Bỏng chỉnh trực và đã được cắt lọc, thay băng, bù dịch… Hiện bệnh nhi đã qua giai đoạn đầu của sốc bỏng, không sốt, nước tiểu đã ổn, mọi chức năng của cơ thể đã hoạt động bình thường.

Bác sĩ CK2 Lê Phước Tân – Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực (bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết: Hiện còn quá sớm để có thể nói trước khả năng và thời gian hồi phục của cháu bé vì nạn nhân mới đang trong giai đoạn đầu tai nạn bỏng. Những trường hợp như của bệnh nhi sẽ trải qua 3 giai đoạn điều trị gồm bù dịch chống sốc nước, chống nhiễm trùng và điều trị dị chứng phỏng.

Bỏng xăng thường nặng hơn bỏng nước. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sức Khỏe , vận động, thẩm mỹ và tâm lý của bệnh nhân. Nghiêm trọng hơn, nó thể dẫn đến nhiễm trùng máu, suy thận, suy đa tạng, thậm chí là tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời hoặc vết bỏng quá nghiêm trọng.

Đối tượng Phượng tại cơ quan điều tra

Liên quan đến việc cháu V. bị dì tẩm xăng đốt, ngày 23/2, Công an TP Vũng Tàu đã bắt tạm giữ Nguyễn Thị Phương (27 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 23/2, Phượng cầm dao và xách theo một can xăng đến nhà chị ruột ở đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP Vũng Tàu) để đòi anh rể 3,9 triệu đồng tiền vay trước đó. Tại đây, Phượng chỉ thấy chị gái và cháu trai ở nhà.

Phượng và chị ruột xảy ra mâu thuẫn trong lúc đòi tiền. Phượng cầm dao uy hiếp, đổ xăng lên người cháu V. (con chị ruột). Thấy vậy, mẹ cháu V. đã nhảy vào can ngăn, giằng co bật lửa trên tay Phượng khiến bật lửa rơi trúng người cháu V. khiến ngọn lửa bốc cháy. Hai mẹ con cháu V. đều bị bỏng và được đi đi bệnh viện cấp cứu. Do cháu V. bị bỏng nặng nên đã được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh để điều trị.

Your browser does not support HTML5 video.

Phượng khai gì tại cơ quan điều tra? (Nguồn ANTV)



Xem thêm: Kinh hoàng dì tẩm xăng đốt cháu ruột 6 tuổi ở Vũng Tàu nghi do món nợ 3 triệu đồng

Nga Đỗ (t/h)