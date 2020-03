Vụ đốt xác chủ nợ giữa vườn hoa: Bất ngờ về mối quan hệ tình cảm lâu năm giữa hung thủ và chủ nợ

Liên quan đến vụ đốt xác chủ nợ giữa vườn hoa, ngày 13/2, Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định bắt tạm giữ đối với Triệu Quang Trịnh (36 tuổi, trú tại huyện Ba Vì) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị N.T.H (SN 1989, trú huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện, Trịnh và nạn nhân H. có mối quan hệ tình cảm từ năm 2014. Trong thời gian yêu đương, Trịnh có hỏi vay chị H. số tiền cả gốc lẫn lãi là 170 triệu đồng. Năm 2018, Trịnh trả số tiền trân và tiếp tục vay thêm 40 triệu đồng.

Đến cuối năm 2019, chị H. tính tổng tiền gốc và lãi mà Trịnh vay là 200 triệu đồng, đồng thời yêu cầu người tình phải trả hết số nợ trên. Nếu Trịnh không trả, chị H. sẽ thông báo việc này đến gia đình Trịnh.

Lo sợ chuyện nợ nần của mình đến tai gia đình, Trịnh buông bỏ luôn tình cảm với chị H. và nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.

Đến ngày 6/3, chị H. gọi điện đòi nợ, yêu cầu Trịnh mang tiền đến vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông) để trả nợ. Chiều cùng ngày, sau khi hẹn chị H. ở ghế đá trong công viên, nhân lúc chị H. không để ý, Trịnh xuống tay sát hại nạn nhân. Tiếp đó hắn đi mua xăng xăng về thiêu xác để phi tang và lấy đi một số tài sản của nạn nhân.

Cũng theo điều tra , trong thời gian quan hệ tình cảm với chị H., Trịnh có đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ. Gần đây, Trịnh chuyển sang làm nhân viên một showroom ô tô.

Còn theo lãnh đạo UBND xã Thái Hòa (huyện Ba Vì), Trịnh mới chuyển khẩu về đị phương (quê vợ). Trịnh quê gốc ở Phú Thọ. Sau khi lấy vợ đã sinh sống ở huyện Đan Phượng. Trịnh chưa từng có tiền án, tiền sự nào.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, ngày 7/3, một người đi bộ trong khu vườn hoa Nguyễn Huệ (quận Hà Đông) phát hiện thi thể nữ giới, nửa trên người bị biến dạng do cháy. Sự việc ngay sau đó được trình báo Công an quận và Công an TP Hà Nội.

Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi. Theo kết quả ban đầu, đối tượng Trịnh nhân lúc chị H. không để ý dùng búa đập 2 nhát vào gáy khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó lục trên người lấy 1 chiếc điện thoại iPhone 6, 1 dây chuyền vàng và 1 đôi bông tai. Sau đó, Trịnh điều khiển xe máy đến cửa hàng mua xăng rồi quay lại đổi lên người nạn nhân, đốt xác phi tang và bỏ trốn.

Nga Đỗ (t/h)