Vụ đốt xác trong thùng phuy ở Hải Phòng: Việc giết, đốt xác chủ nợ là giọt nước tràn ly

Liên quan đến vụ giết người , đốt xác trong thùng phuy gây chấn động dư luận, mới đây, Công TP Hải Phòng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, kẻ thủ ác là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú quán Xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Giang), làm nghề cầm đồ.

Sau khi gây án xong, Phạm Ngọc Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phượng. Công an TP Hải Phòng cùng các đợn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La phối hợp điều tra, bắt giữ đối tượng này khi hắn đang di chuyển trên xe khách ở địa phận tỉnh Sơn La. Hiện, Tuấn đã bị di lý về Hải Phòng để phục vụ điều tra. Song từ đây, góc khuất cuộc đời Tuấn cũng dần được hé lộ.

Tuấn bị bắt khi đang trốn chạy

Theo đại diện Công an xã Lê Lợi, nghi phạm Tuấn sinh ra trong gia đình không hạnh phúc cùng đời tư không được sáng sủa như bạn bè cùng trang lứa. Tuấn là con một trong gia đình , bố mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đã ly thân được 2 năm, đang chờ thủ tục ly hôn.

Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Tuấn có biểu hiện nghiện ma túy và đang trong diện bị theo dõi của Công an . Trước khi vụ án mạng này xảy ra, đối tượng Tuấn từng có ý định tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời.

Theo 24h đưa tin, Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, là đối tượng lêu lổng, hay giao du với bạn xấu nên sớm lún sâu vào tệ nạn xã hội . Việc Tuấn sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang là giọt nước tràn ly…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 22/2, Công an xã Lê Lợi nhận được tin báo nhà ông Phạm Văn Trường (SN 1971, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, bố đẻ của Tuấn) có thi thể người bị đốt cháy, trên người có nhiều thương tích. Công an xã trình báo ngay cho Công an TP Hải Phòng và cử lực lượng đến phong tỏa hiện trường.

Chiếc thùng phi Tuấn dùng để đốt xác anh L.



Qua khám nghiệm sơ bộ, xác định, Qua khám nghiệm sơ bộ, xác định, nạn nhân là anh L. (trên người có giấy tờ tùy thân chưa bị đốt cháy”. Nghi phạm gây án chính là Tuấn.

Theo điều tra sơ bộ, Tuấn có vay tiền của anh L. nhưng không có khả năng trả. Khi anh L. đến nhà đòi nợ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng dao sát hại anh L. cho xác vào thùng phi châm lửa đốt hòng phi tang. Tiếp đó, hắn lấy ví của nạn nhân rồi bỏ trốn. Khi đang lẩn trốn thì bị bắt.

Tại trụ sở Công an, Tuấn cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuấn khai, sau khi dùng dao chém anh L. gục tại nhà thì đặt xác vào thùng phuy, tẩm xăng đốt ngoài vườn. Khi bị hàng xóm phát hiện, Tuấn bảo là đang đốt rách.

