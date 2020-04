Đường Nhuệ chính thức bị khởi tố vì đánh vỡ mặt hàng xóm tại trụ sở công an phường

Thông tin mới nhất về vụ án Đường Nhuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo VTC News, qua công tác điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình; đến ngày 21/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự năm 1999.



Viện KSND TP Thái Bình cũng đã phê chuẩn quyết định này.



Được biết trước đây, Đường Nhuệ từng bị khá nhiều người tố cáo về hành vi đánh đập gây thương tích nhưng đều không thành công. Trong số đó có bà Đinh Thị Lý, từng là hàng xóm của Đường. Bà Lý (56 tuổi, sống ở tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) từng là hàng xóm cách vài bước chân với Đường Nhuệ năm 2014. Tuy nhiên, khi đó 2 nhà không chơi bời gì với nhau, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào.

Đường và đàn em đã hành hung khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Tháng 10/2014, Đường gọi điện cho bà Lý yêu cầu trả nợ cho người đàn ông tên Giang. Tuy nhiên, bà Lý trả lời không biết ông Giang nào mà chỉ có một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh Giang đang nhờ bà một việc mà thôi.



Đến chiều 17/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đã đưa đàn em đến nhà bà Lý đòi tiền và buông những lời chửi bới. Nhóm này còn ném đồ vật vào nhà, khống chế ô tô bà Lý đỗ ngoài đường, phục suốt đêm không cho ai ra ngoài, mãi đến sáng hôm sau mới bỏ đi.



Sáng 18/11/2014, anh Mai Thế Duy (sinh năm 1988) - con trai bà Lý - đưa mẹ và bà Nguyễn Thị Thanh Giang (thường trú tại Hà Nội) lên trụ sở Công an phường Trần Lãm để đối chất. Khi đó, có 7 đàn em của Đường cũng đang ở phòng tiếp dân, đến khi Đường Nhuệ xuất hiện thì bọn chúng khép cửa lại.



Ngay tại phòng tiếp dân công an phường, Đường và đàn em đã hành hung khiến anh Mai Thế Duy vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%. Khi đó, bà Lý không dám hô vì sợ bị đánh thêm. Có thời điểm cửa phòng tiếp dân hé mở khoảng 30cm và một chiến sĩ công an đứng nhìn vào nhưng lại tiếp tục đóng lại. Khi cửa được mở toang, bà Lý chạy ra hô to cầu cứu.



Chưa dừng lại ở đó, một ngày sau nhóm của Đường tiếp tục đến nhà bà chửi rủa và đập phá camera. Thời điểm đó, bà Lý được Trưởng Công an phường Trần Lãm và Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Bình đề nghị hòa giải nhưng không đồng ý.

Ngay tại phòng tiếp dân công an phường, Đường và đàn em đã hành hung nạn nhân.



Đến ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích. Đến 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".



Mới đây, sau khi 2 vợ chồng Đường Dương bị bắt, ngày 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" liên quan đến con trai bà Lý. Nạn nhân được xác định là hai mẹ con bà Đinh Thị Lý và Mai Thế Duy.



Sáng 21/4, trả lời PV VTC News, bà Đinh Thị Lý cho biết, sáng 20/4, Công an TP Thái Bình mời bà lên trụ sở làm việc, lấy lời khai. Chiều hôm trước, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình lập sơ đồ hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ án.



Bên cạnh đó, Công an TP Thái Bình cũng động viên, nhắc nhở bà tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. 16h cùng ngày, Công an TP Thái Bình cùng bà Lý về trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm rõ thêm thông tin về vụ việc. Thời điểm hiện tại, vụ án vẫn tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đang phối hợp Viện KSND Thành phố điều tra làm rõ.



Được biết, Nguyễn Xuân Đường còn có biệt danh là "võ sư Đường Nhuệ", có mối quan hệ rất rộng từ anh em xã hội đến giới giải trí Việt. Bên cạnh lối sống hào nhoáng, Đường Nhuệ còn gây ra nhiều vụ lùm xùm dư luận ở Thái Bình khi bị tố cáo đòi nợ thuê theo kiểu Được biết, Nguyễn Xuân Đường còn có biệt danh là "võ sư Đường Nhuệ", có mối quan hệ rất rộng từ anh em xã hội đến giới giải trí Việt. Bên cạnh lối sống hào nhoáng, Đường Nhuệ còn gây ra nhiều vụ lùm xùm dư luận ở Thái Bình khi bị tố cáo đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen, dọa giết, phá hoại tài sản để xiết nợ.



Như Như Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, ngày 7/4, Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) - vợ của Đường "Nhuệ", Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992 trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Dương được xác định là chủ mưu của vụ việc này còn Mạnh và Quý chỉ là "đàn em".



Đến ngày 9/4, Nguyễn Xuân Đường cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".



Thùy Nguyễn (t/h)