Gã hàng xóm nổi tà dâm giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi khi… dẫn vào rừng thăm bẫy thú ở Nghệ An

Liên quan đến vụ việc bé gái bị gã hàng xóm hiếp dâm trong rừng, ngày 11/2, Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Văn Dậu (SN 1993, trú tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 9/1, khi nhận được tố cáo của mẹ nạn nhân, Công an huyện Quế Phong đã triệu tập đối tượng Lương Văn Dậu lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Dậu đã viết thường trình, khai báo một số thông tin về vụ việc.

(Ảnh minh họa)

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 15/1, Lương Văn Dậu dẫn con riêng của vợ và 1 bé gái 7 tuổi (hàng xóm) đi vào rừng keo thăm bẫy thú đã đặt trước đó. Khi đi được nửa đường thì con riêng của vợ Đậu đòi về vì cảm thấy mệt. Lúc này, chỉ còn Dậu và bé gái 7 tuổi đi vào trong rừng thăm bẫy thú, con riêng của vợ quay ngược lại đi về nhà.

Thấy rừng keo không có người qua lại, Dậu nổi thú tính dở trò đồi bại với bé gái hàng xóm. Hành sự xong, Dậu còn dặn bé gái không được nói với ai và đưa bé về nhà.

Về đến nhà, bé gái không nói chuyện với mọi người. Thấy có điều lạ ở con gái nên mẹ gặng hỏi thì phát hiện ra sự việc.

Bức xúc trước hành động thú tính của gã hàng xóm, mẹ nạn nhân đã trình báo sự việc lên Công an huyện Quế Phong. Nhận được tin báo, Công an huyện đã vào cuộc xác minh, điều tra, bắt giữ đối tượng Dậu. Đồng thời đưa cháu bé 7 tuổi đến Trung tâm giám định pháp y Nghệ An giám định.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.



Bản án 16 năm tù giam cho kẻ hiếp dâm bé gái

Nga Đỗ (t/h)