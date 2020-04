Vì sao không khởi tố Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bị tố gom khẩu trang bán kiếm lời?

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cho biết, sẽ không khởi tố hình sự vụ Giám đốc Bệnh viện Gò Gấp bị tố đầu cơ khẩu trang. Bởi qua xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy hành vi của ông Phạm Hữu Quốc (Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp) không đủ yếu tố để cấu thành tội Đầu cơ.

Theo hồ sơ xác minh, ngày 17/2, ông Quốc thỏa thuận mua khẩu trang y tế cho ông Mã Thanh (44 tuổi, ngụ tại quận 11) và một người bạn tên Visal (người Campuchia, chưa rõ lai lịch) tại phòng làm việc của ông Quốc ở Bệnh viện quận Gò Vấp. Hai người này cho biết, mua khẩu trang để làm từ thiện ở Campuchia.

Ông Thanh khẳng định, ông Quốc thỏa thuận giá 220.000 đồng/hộp (tương đương 11 triệu đồng/thùng). Song, chi tiết này bị Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp phủ nhận. Thương lượng xong, ông Quốc nhận từ ông Thanh 4,3 tỉ đồng và 50.000 USD (tương đương 1,116 tỉ đồng).

Bệnh viện quận Gò Vấp - nơi ông Phạm Hữu Quốc làm việc

Đến ngày 18 và 19/2, ông Quốc và ông Trần Hữu Thái (quyền Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện quận Gò Vấp) đã tìm mua 202 thùng khẩu trang y tế với tổng giá trị là hơn 4,6 tỉ đồng. Ông Quốc sau đó bị tố gom khẩu trang bán kiếm lời trong khi thị trường đang kha hiếm.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 21/4, Ban thường vụ Quận ủy quận Gò Vấp đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Hữu Quốc – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bằng hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ Bệnh viện quận Gò Vấp. Theo quy định thi hành Điều lệ Đảng, ông Quốc cũng đồng thời mất chức Bí thư chi bộ Bệnh viện quận Gò Vấp.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, ông Phạm Hữu Quốc đã vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật Nhà nước tại thời điểm đang xảy ra dịch bệnh Covid-19, tạo dư luận xấu, bức xúc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Gò Vấp. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kết luận ông Quốc đã vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

Your browser does not support HTML5 video.

Nga Đỗ (t/h)