Vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín tiết lộ, chồng nhận được tin nhắn đe dọa, nếu không từ chức sẽ ép rơi lầu

Liên quan đến vụ việc, tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 của 1 chung cư ở huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) xuống đất tử vong vào tối ngày 5/4, Công an đang vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sauk hi vụ việc xảy ra, Công an đã mời bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ tiến sĩ Tín, trú tại đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) lên làm việc.

Theo tin từ Vietnamnet .vn, bà Bích đã có buổi làm việc với Công an huyện Nhà Bè và một số cán bộ thuộc phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh. Trong bản tường trình tại cơ quan điều tra, bà Bích khai báo một số thông tin liên quan đến chồng. Đồng thời, bà cũng nghi ngờ, cho rằng cái chết của chồng mình không loại trừ là do án mạng.



Trong bản tường trình, bà Bích viết: 11h ngày 5/4, ông Tín rời khỏi nhà, có nói sẽ qua nhà một người tên D. để bàn công việc với thầy T. – lãnh đạo một trường đại học. Đến khoảng 18 cùng ngày, bà Bích nhận được điện thoại từ Công an báo tin chồng gặp nạn.

Cũng theo bà Bích, hồi đầu năm 2019, ông Tín được bổ nhiệm phụ trách truyền thông của một trường đại học. Từ đó, trong quá trình làm việc, ông Tín phải chịu rất nhiều sức ép từ nhiều phía. Theo lời bà Tín, chồng bà nói rằng, đó là do lợi ích nhóm.

Vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín nghi ngờ, không ngoại trừ đây là một vụ án mạng

Đến trước Tết nguyên đán Canh Tý 2020, ông Tín có nói với vợ xin từ chức. Bà Bích còn cung cấp thông tin, trước đó ông Tín đã 3 lần xin từ chức nhưng lãnh đạo quản lý không đồng ý.

Trong bản tường trình của bà Bích có nhấn mạnh nội dung, chồng bà có kể cho nghe về việc hay nhận được tin nhắn đe dọa. Trong lời đe dọa nói rằng, nếu không từ chức sẽ ép cho rơi lầu… Sau đó, ông Tín cũng đã từ chức, tiếp tục làm công tác giảng dạy và phu trách trường đào tạo bên ngoài.

Ngoài ra, trong bản tường trình bà Bích cho biết, trưa 5/4, ông Tín nói qua nhà người tên D. để bàn việc với ông T. nhưng ông Tín không muốn đi.

Cũng theo Vietnamnet.vn, một thông tin quan trọng mà bà Bích cung cấp cho Công an đó là: Cách đây hơn 1 tháng (giai đoạn ông Tín từ chức), thầy T. có mời làm việc. Ông Tín lo sợ đến mức trong cuộc gặp đó không dám uống ly nước vì sợ… có độc mà phải tự tay pha nước.

Cũng theo bà Bích, trong những ngày cả nước đang chống dịch COVID-19 , chồng bà ở nhà suốt, không đi đâu. Bà Bích cũng khẳng định, trong những ngày gần đây, ông Tín sống vui vẻ, không có biểu hiện bất thường.

Khi trao đổi với Vietnamnet.vn, bà Bích khẳng định: “Cái chết của chồng tôi có nhiều uẩn khúc, cần điều tra làm rõ”.

Như SKCĐ đã đưa tin, tại Việt Nam, ông Bùi Quang Tín là nhân vật khá nổi tiếng. Ông Tín là giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Tín còn là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân Bi zLight; thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; thành viên đoàn Luật sư TP HCM. Ông Tín còn là diễn giả nổi tiếng về vấn đề kinh tế và pháp lý chuyên sâu trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế.

