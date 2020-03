Hé lộ lời khai quan trọng của nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án mạng ở chùa Quảng Ân

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) , chiều tối ngày 26/3, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ được nghi can là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú TT.Tân Nghĩa). Công an đã di lý Tâm về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Các trinh sát đã bắt được nghi phạm Tâm khi hắn đang lẩn trốn ở quận 9, TP Hồ Chí Minh. Tâm được xác định cũng là một phật tử thân thiết của chùa Quảng Ân (cũ) và thân quen với nạn nhân, thượng tọa Thích Nguyên Lộc.

Theo thông tin từ Thanh Niên, động cơ ban đầu của nghi phạm là muốn trộm cắp tài sản của thượng tọa Lộc. Nhưng khi bị lộ đã ra tay sát hại thượng tọa cùng 2 mẹ con phật tử là bà Nguyễn Thị Phượng và em Nguyễn Thị Bảo Yến (con gái bà Phượng) khi hai người này phát hiện. May mắn thay bà Phương sống sót và được đưa đi cấp cứu khi người dân phát hiện án mạng.

Về nạn nhân may mắn sống sót, theo plo.vn, bà Phượng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hiện nạn nhân được cơ quan chức năng giám sát, bảo vệ cẩn mật. Hiện bà Phượng đã qua cơn nguy kịch, dù vẫn còn hoảng loạn nhưng bà đã khai ra nhiều tình tiết quan trọng hỗ trợ cơ quan chức năng tra án.

Theo lời khai của bà Phượng, sau khi bị tất cả bị Tâm tấn công thì cả 3 người nằm bất động, bà Phượng không rõ lúc đó ai đã tử vong, ai còn sống. Sau khi gây án xong, hung thủ rời khỏi hiện trường.

Khi bị tấn công, bà Phượng ngất đi. Đến khoảng 16h cùng ngày, bà Phượng hồi tỉnh nên đã gọi điện ra ngoài kêu cứu. “Hung thủ chọn thời điểm chùa vắng người khi hai thầy cùng tu ở chùa Quảng Ân đi vắng, đã đột nhập vào chùa lúc sáng sớm để ra tay”, bà Phượng nhận định.

Ngay sau khi nhận vụ việc, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát Bộ Công an phong tỏa toàn bộ khu vực chùa Quảng Ân để điều tra . Bước đầu xác định cả 3 nạn nhân bị đánh bằng vật tày nghi là búa.

Trong tiến trình điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai của các nhân chứng trong đó có bà Phượng (khi bà tỉnh lại) để lần ra dấu vết của Nguyễn Thanh Tâm.

Như đã đưa tin, trong vòng 48 giờ tra án, Công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án. Hôm nay (27/3), Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

