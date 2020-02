Thông tin mới nhất vụ giết người tình trong nhà nghỉ rồi tự tử ở Bắc Giang

Công an đã xác định được nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng) tối ngày 16/2.

Theo tin từ tờ Giao thông, trưa ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Đức Thắng (huyện Hiệp Hòa) cho biết: Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của người phụ nữ trong nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng.

Theo đó, nghi can là Nguyễn Văn H. (SN 1982, quê ở xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, đối tượng này đã uống thuốc diệt cỏ ngay trong nhà nghỉ để tự sát. Sau đó, đối tượng được một số người trong nhà nghỉ phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai

Nhà nghỉ - nơi xảy ra án mạng (Ảnh báo Bắc Giang)

Theo thông tin trước đó, khoảng 20h ngày 16/2, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của chủ nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Hòa) về việc có người tử vong trong nhà nghỉ, nghi ngờ bị sát hại.

Khi Công an đến hiện trường thì phát hiện thi thể một người phụ nữ trên giường với nhiều vết đâm, cắt ở khu vực cổ. Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện ở dưới gầm giường có một con dao dính máu nghi là hung khí do hung thủ gây án xong để lại.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa). Trước đó, H. đến nhà nghỉ thuê phòng 204, sau đó ít phút thì chị P. đến. Khi thấy người đàn ông này rời đi với biểu hiện nghi vấn, ông chủ đã lên kiểm tra phòng và tá hỏa phát hiện thi thể chị P. nên đã trình báo ngay với cơ quan điều tra.

Con dao trong gầm giường bị nghi ngờ là hung khí gây án (Ảnh Báo Bắc Giang)



Công an đã thu giữ con dao đó tiến hành trưng cầu giám định vân tay, giám định vết máu trên con dao để xác định xem đây có phải là hung thủ gây án hay không. Đồng thời, Công an huyện Hiệp Hòa cũng trình báo vụ việc lên Công an đã thu giữ con dao đó tiến hành trưng cầu giám định vân tay, giám định vết máu trên con dao để xác định xem đây có phải là hung thủ gây án hay không. Đồng thời, Công an huyện Hiệp Hòa cũng trình báo vụ việc lên Công an tỉnh để phối hợp điều tra, làm rõ.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã cử các đơn vị nghiệp vụ liên quan xuống hỗ trợ khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để khoanh vùng đối tượng.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ thông tin vụ án.

Your browser does not support HTML5 video.

Yêu không được thì giết: Đâm bạn tình tới tấp vì GHEN

Nga Đỗ (t/h)