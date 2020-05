Thông tin mới nhất vụ hàng loạt học sinh nhập viện sau khi uống ngọt của cô giáo chủ nhiệm

Theo thông tin mới nhất, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đã yêu cầu UBND huyện An Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Đồng thời tiến hành xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao cho Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, cùng UBND các quạn, huyện, cơ quan liên quan chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như SKCĐ đã đưa tin, khoảng 15h30 ngày 15/5, tại phòng học lớp 5B, trường Tiểu học Quốc Tuấn (xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng), cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B) mang thùng nước giải khát cho các em học sinh trong lớp uống (44 học sinh lớp 5B).

Khoảng 1 giờ sau, một số em học sinh có biểu hiện đau bụng, đau đầu và được cô Hạnh thông tin đến cán bộ trạm y tế xã đưa đi sơ cứu. Sau đó, 17 học sinh được chuyển đến Trung tâm y tế huyện An Dương, 3 em triệu chứng nặng hơn được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em.

Hải Phòng yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng làm rõ vụ việc

Trong ngày 15/5, sau quá trình rà soát, cơ quan chức năng phát hiện thêm 15 em học sinh khác cũng uống nước ngọt mà cô giáo chủ nhiệm mang đến. Ngay lập tức, các em được đưa vào trung tâm y tế huyện để kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, 9 học sinh còn lại cùng 1 em học sinh lớp 3B (em của học sinh lớp 5B đã uống nước) cũng được đưa đi kiểm tra Sức Khỏe

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của 44 học sinh lớp 5B và 1 học sinh lớp 3B trường Tiểu học Quốc Tuấn cơ bản đã ổn định, không nguy hiểm tính mạng. Một số gia đình đã đón con em về chăm sóc tại nhà.

Theo báo cáo của UBND huyện An Dương, thùng nước ngọt các em học sinh uống là do cô giáo Nguyễn Thị Hạnh mang từ nhà đến. Theo tường trình của cô Hạnh, số nước ngọt trên được con gái cô mua về nhà. Do thời tiết nóng nực nên đã mang đến cho học sinh uống giải khát.

VTC News thông tin, sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu trường Tiểu học Quốc Tuấn đến thăm hỏi, động viên gia đình và các em học sinh, tiếp tục theo dõi sức khỏe , kịp thời thông tin báo cáo ngay khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường.

UBND huyện An Dương cũng yêu cầu cấp ủy, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quốc Tuấn xem xét trách nhiệm của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh trong công tác quản lý, giáo dục các em học sinh lớp 5B; giao Công an huyện, Công an xã Quốc Tuấn phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nguồn gốc của các chai nước giải khát mà các em đã uống.

Your browser does not support HTML5 video.

Hái nấm rừng về ăn, 3 người trong một gia đình tử vong. Nguồn: Hái nấm rừng về ăn, 3 người trong một gia đình tử vong. Nguồn: VTC 14.



Xem thêm: Cô giáo tặng nước giải khát khiến hơn 40 học sinh tiểu học phải nhập viện

Nga Đỗ (t/h)