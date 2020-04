Hé lộ nguyên nhân sốc khiến nữ hiệu phó trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang bị đâm chết lúc rạng sáng

Liên quan đến vụ nữ hiệu phó trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang bị sát hại, Công an TP Hà Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm, xác minh nguyên nhân của vụ án mạng.

Theo tin Công an TP Hà Giang, hung thủ được xác định là Lành Đức Giang (SN 1996, trú tại tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Nạn nhân là Hùng Thị H. (SN 1975, tại tổ 6, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Bà H. là hiệu phó trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang.

Công an TP Hà Giang đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Lành Đức Giang để điều tra về hành vi giết người. Tại trụ sở Công an, bước đầu Giang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân vụ án bước đầu xác định do nghi bố có quan hệ bất chính nên giết người

Vì bực tức chuyện người phụ nữ ngủ lại nhà mình nên rạng sáng ngày 19/4, Lành Đức Giang đã dùng dao nhọn đâm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó ít phút sự việc bị phát hiện, người dân địa phương đã trình báo lên Công an TP Hà Giang.

Công an đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về khám nghiệm tử thi. Đồng thời lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ nghi phạm của vụ án.

