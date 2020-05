Vụ hotgirl trường Y bị "tố" là giật chồng: Bố mẹ hotgirl nói không liên quan

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng xôn xao trước việc hotgirl trường Y tên L.T.T. (SN 1995, quê ở Nghệ An) bị tố là “tiểu tam” ngang nhiên giật chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Theo bài đăng trên mạng xã hội , hotgirl Y khoa đã bị vợ của một bác sĩ ở Hà Nội “tố” vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình, cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Bài đăng này sau đó nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng nghìn cảm xúc phẫn nộ và hàng nghìn bình luận gay gắt.

Theo bài đăng, khoảng tháng 8/2018, T. được chị thuê về làm mẫu ảnh cho phòng khám vì xinh đẹp, nổi tiếng, giỏi giang và học ngành y. Sau lần chụp ảnh, T. xin học việc tại phòng khám và biết bác sĩ T. trong phòng khám là chồng chị Y. - đăng bài “tố”.

Bài đăng của chị Y.

Tuy nhiên, ít lâu sau đó, T. bất ngờ chặn mọi liên lạc của người vợ (Facebook, Zalo, điện thoại). Đến đầu tháng 11/2019, người vợ nghi ngờ và cho người theo dõi thì phát hiện ra, chồng mình đã thuê chung cư sống chung với L.T.T như vợ chồng.

Vì muốn gia đình yên ấm và do con cái còn quá nhỏ nên người vợ đã chọn cách giải quyết nhẹ nhàng như không ăn thua. Sau đó, người này đã đến gặp gia đình T. ở Nghệ An để nói chuyện. Tuy nhiên, T. bất chấp lời khuyên của cha mẹ, tiếp tục mối quan hệ bất chính với am bác sĩ. Thậm chí, T. còn tiếp tục cập nhật cuộc sống sang chảnh cùng nam bác sĩ trên Intagram.

Theo tin từ 2sao.vn, sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại buổi nói chuyện được cho là của người vợ (tên Y.) với gia đình “tiểu tam” T.. Chị Y. mong muốn bố mẹ khuyên bảo T. dừng hành động sai trái.

"Cả 2 phát sinh tình cảm được hơn 1 năm và ban đầu là xuất phát mối quan hệ thầy trò. Họ cũng thuê nhà riêng, sinh hoạt như vợ chồng. Khi biết chuyện, bạn của cháu đã tìm gặp T. để khuyên can. Y. cũng nhiều lần tìm gặp trực tiếp nhưng mọi cuộc nói chuyện đều không có kết quả. Bởi vậy hôm nay chúng cháu tìm về đây để mong 2 bác khuyên bảo con của mình", người bạn đi cùng chị Y. nói.

Hình ảnh được trang 2sao.vn đăng tải được cho là cắt từ đoạn clip cuộc nói chuyện giữa chị Y. và bố mẹ T.

Theo tin từ 2sao.vn, ban đầu do chưa hiểu ý vợ bác sĩ K. nên bố mẹ T. yêu cầu người này không đùn đẩy trách nhiệm. Họ khẳng định mọi chuyện xảy ra, trách nhiệm thuộc về chị Y.. Tuy nhiên, khi hiểu mục đích cuộc gặp gỡ thò bố mẹ T. cho biết, họ không liên quan đến việc này. Vợ bác sĩ K. phải chịu toàn bộ trách nhiệm và hai bên tự giải quyết.

Bố mẹ T. khẳng định những bậc làm cha làm mẹ không ai muốn còn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Để sự việc xảy ra đến mức độ này, một phần trách nhiệm cũng thuộc về vợ của bác sĩ K..

Về phần hotgirl trường Y, sau khi bị “tố” giật chồng và bị cư dân mạng tấn công, cô đã khóa trang cá nhân. Riêng bác sĩ K., sau khi bị tố phụ bạc đã đăng tải hàng loạt tin nhắn minh chứng mình đã thực hiện tốt nghĩa vụ sau ly hôn, luôn chủ động chuyển tiền cho vợ cũ nuôi con . Thậm chí, số tiền lên đến vài chục triệu đồng/tháng.

Hiện vụ việc trên vẫn chưa ngã ngũ và vẫn đang dạy sóng trên cộng đồng mạng.

Nga Đỗ (t/h)