Khẩn cấp truy tìm kẻ lạ mặt đột nhập nhà vệ sinh trường “sàm sỡ” học sinh lớp 5

Theo cô hiệu trưởng, sự việc xảy ra vào khoảng 9h45 ngày 18/5. Lúc này, em học sinh xin đi vệ sinh. Khi vào trong nhà vệ sinh thì bất ngờ tên biến thái đột nhập vào trong nhà vệ sinh giở trò “sàm sỡ” ở vùng ngoài ngực áo khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, cô bé chống cự bỏ ra ngoài rồi chạy vào trong lớp học nói với cô giáo.

Nghe học sinh kể lại, cô giáo báo cáo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường, Ngay lập tức, ban giám hiệu trình báo vụ việc lên Công an phường Đồng Phú. Đồng thời có các biện pháp động viên, trấn an tinh thần học sinh.

Nhận được tin báo, Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Hới đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh của nhà trường và phát hiện 1 kẻ lạ mặt nhảy qua tường rào và đột nhập vào nhà vệ sinh nữ. Một lúc sau, đối tượng này thoát ra khỏi nhà trường bằng con đường trên.

Khu vực kẻ biến thái đột nhập vào trường

Hiện cơ quan Công an đang ráo riết điều tra, truy tìm kẻ biến thái để tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của Pháp luật

Hồi năm 2017, tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, ngày 25/2/2017, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ đối tượng đột nhập vào trường Tiểu học Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội ) vào ngày 16/5 nghi dâm ô học sinh.

Theo hiệu trưởng nhà trường, có việc một nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào trường hôm 16/5. Bà Thanh cho biết, có đối tượng đột nhập vào trường và có hành vi sờ soạng bên ngoài quần áo 2 học sinh. Ngay sau đó, cả hai em này đã bỏ chạy.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Trọng An – Nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc Trẻ em Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho biết, hành vi "sờ mó" của thanh niên lạ ở trường tiểu học chính là hành động xâm hại tình dục. Đây là hành vi rất nguy hiểm, cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Your browser does not support HTML5 video.

Những hành vi nào là dâm ô trẻ em?