Đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ lật ghe khiến 5 người mất tích ở Quảng Nam

Trước đó, tối ngày 8/5, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy hai thi thể khác là Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi) và Nguyễn Đức Tính (22 tuổi) ở gần nơi xảy ra vụ lật ghen. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân còn 2 nạn nhân khác đang được tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin mới nhất, sáng nay, cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên đã tổ chức thêm lực lượng để tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi) và Lê Văn Hà (33 tuổi).

Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

Vụ lật ghe khiến 5 người mất tích xảy ra vào chiều ngày 8/5. Nhóm thanh niên gồm 11 người cùng đi trên một ghe câu cá để ăn nhậu tại khu vực ầu Cửa Đại. Khi đang đi về nhà được hơn nửa sông thì bất ngờ ghe lật úp. Sự việc khiến 5 người mất tích, 6 người may mắn được cứu.

Liên quan đến vụ việc trên, trưa ngày 9/5, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến hiện trường để kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu nạn.

