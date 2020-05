Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (Quảng Nam): Thi thể 2 nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy

Tin tức mới nhất ngày 10/5, trả lời VTC News, ông Nguyễn Bốn - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (đoạn thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) khiến 5 người tử vong vừa được tìm thấy.

Được biết, 2 nạn nhân cuối cùng là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi) và Lê Văn Hòa (33 tuổi, người lái ghe).

Thi thể các nạn nhân được đưa vào bờ.

Ông Bốn cho biết: "Nạn nhân Hòa được lực lượng cứu hộ tìm thấy khuya ngày hôm qua (9/5). Trong khi đó, thi thể của Hiếu lại trôi ra xa mãi gần sát cửa biển Cửa Đại và được vớt lên lúc 6h sáng 10/5. Thi thể 2 nạn nhân đã được trao trả về gia đình để lo hậu sự".



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều ngày 8/5, tại khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (đoạn qua xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ lật ghe nghiêm trọng. Thời điểm đó, trên thuyền có 11 người gồm 1 lái ghe và 10 thanh niên.



Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng Quân đội, Công an và chính quyền địa phương, cùng với sự hỗ trợ của người dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Bà Đoàn Thị Hoa (57 tuổi) - cô nạn nhân mất tích Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu. Ảnh: CADN



Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã cứu sống được 6 người, 5 người mất tích. Đến trưa 9/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân là anh Võ Hùng Tâm (20 tuổi). Tối ngày 8/5, thi thể của anh Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi) và Nguyễn Đức Tính (22 tuổi).

Anh Huỳnh Thanh Thịnh (24 tuổi) - một trong những nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn cho biết, sáng 8/5, nhóm thanh niên trong thôn gồm 9 người có tổ chức liên hoan, đến 12h trưa, cả nhóm rủ nhau sang gò Thuận Tình bên dòng sông Trường Giang cách bờ hơn 2 km để tiếp tục lai rai cho mát. Khi cả nhóm đang mua 2 két bia tại quán tạp hóa thì gặp anh Thinh nên đã rủ đi chung và anh Thịnh đồng ý. Sau đó cả nhóm thuê thuyền đi. Không ai có thể ngờ, chuyến đi này lại kết thúc đau thương như vậy.



Your browser does not support HTML5 video.

Thủy điện xả nước làm lật thuyền 1 người chết. Clip: VTC



Thùy Nguyễn (t/h)