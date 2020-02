Thông tin mới nhất vụ lật thuyền ở sông Vu Gia: Đã tìm thấy 6 nạn nhân xấu số

Vụ lật thuyền ở Vu Gia khiến 10 người rơi xuống sông, 6 người chết, 4 người may mắn được cứu sống. Đến đêm ngày 25/2, lực lượng chức năng đã vớt được hết các thi thể nạn nhân xấu số.

Theo thông tin mới nhất, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được 6 thi thể nạn nhân xấu số tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia (thuộc xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). 6 nạn nhân xấu số này là: Nguyễn Đình Ba (SN 1960); Nguyễn Đình Hoàng (SN 1994, con trai ông Ba); Nguyễn Thị Huệ (con dâu ông Ba); Nguyễn Thị Ái (SN 1990); Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (SN 2015) và Nguyễn Hoàng Ánh Viên (SN 2016, cùng là con của chị Ái. 6 nạn nhân đều trú ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.

Khu vực xảy ra vụ lật thuyền

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc đau lòng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT đã phân công ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo của các đơn vị chức năng Bộ GTVT, Cục Đường bộ thủy nội địa phương đã tới hiện trường, phối hợp với tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng xuyên đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhân

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, khoảng 15h30 ngày 25/2, một nhóm 10 người dân trong lức chèo thuyền trên sông Vu Gia từ xã Đại Cường sang xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc) để trồng trọt thì bất ngờ thuyền lật xuống sông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã vào cuộc tiến hành cứu hộ. 4 người trong số đó may mắn thoát chết được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn 6 người (trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em) đã tử vong.

Đến khoảng 17h, lãnh đạo huyện Đại Lộc có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đến khoảng 17h30 thì tìm thấy 1 nạn nhân nữ. Khoảng 10 phút sau thì tìm thêm được thi thể một cháu bé.

Đến 21h, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Ái. Thi thể được tìm thấy trong tư thế tay ôm trước bụng thành vòng. Lực lượng chức năng xác định, khi ghe chìm, bà Ái đã cố gắng ôm lấy con nhưng bị tuột mất.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà

Được biết, bà Ái là giáo viên mầm non dạy tại xã Đại Cường. Đợt nghỉ học vì dịch, bà Ái đưa 2 con 4 và 5 tuổi sang nhà chị gái chơi. Bà cùng hai con theo ghe gia đình chồng vượt sông Vu Gia sang bãi bồi thuộc xã Đại Nghĩa chơi và xe cúng tại bãi bồi. Trên ghe chở các nạn nhân cùng là bà con, họ hàng trở về thì bị lật.

Đến khoảng 22h ngày 25/2, thi thể anh Nguyễn Đình Hoàng cùng con gái út của bà Ái là Nguyễn Hoàng Ánh Viên được tìm thấy. Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Đình Ba (anh rể bà Ái).

Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, khó khăn lớn nhất cho lực lượng chức năng là sông không bằng phẳng do đây là khu vực khai thác cát. Nhiều chỗ cạn, cano không tìm kiếm được, chỉ dùng thuyền thô sơ. Trời đang lạnh nên việc tìm kiếm khó khăn hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Quảng Nam: Lật thuyền trên sông Vu Gia, 6 người mất tích

Xem thêm: Xuyên đêm tìm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia

Nga Đỗ (t/h)