Người thân lên tiếng vụ mẹ ôm 3 con nhảy suối tự tử: “Chúng tôi không thể hiểu được nguyên nhân”

Theo nghi án ban đầu, mẹ ôm 3 con nhảy suối tự tử là do mâu thuẫn gia đình. Nhưng mới đây người thân lên tiếng cho rằng, vợ chồng nạn nhân không xảy ra mâu thuẫn gì.

Liên quan đến vụ mẹ ôm 3 con nhảy suối tự tử xảy ra tại xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn, (huyện Kim Bôi, Hoà Bình), Công an huyện Kim Bôi ( Hòa Bình ) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Còn tại nơi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh đều bày tỏ sự thương xót cho gia đình nạn nhân khi cùng lúc mất đi 4 người thân, nhất là 3 đứa trẻ còn quá nhỏ.

Ngôi nhà đang xây dở nhuốm màu tang thương

Theo chính quyền đị phương, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tủ thi, gia đình hoàn tất thủ tục tang lễ tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nhưng, không khí tang thương vẫn bao trùm cả căn nhà đang dựng dạng dở của anh Triệu Văn H. (SN 1995, trú tại xóm Suối Kho, xã Hùng Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình).

Được biết, nạn nhân trong vụ việc thương tâm này là chị Lý Thị H. (SN 1996) cùng 3 con gái là Triệu Thị P.A (6 tuổi), Triệu Anh T (4 tuổi) và Triệu Tường V (5 tháng tuổi) tử vong do ngạt nước.

Có mặt tại căn nhà đang xây dựng dang dở, một người thân đau xót nói: “Các cháu của tôi còn chưa kịp ở thì ra đi mãi rồi, gia đình cũng mới làm hồ sơ để chuẩn bị cho cháu vào lớp 1, vậy mà chưa kịp đến trường, mẹ cháu đã kéo đi theo. Chúng tôi không thể hiểu được nguyên nhân”.

Ngồi dưới bàn thơ con dâu và 3 cháu, bà Phương (mẹ chồng chị H.) gạt nước mắt nói: “Cả 4 mẹ con đều ra đi hết, đau xót quá chúng tôi không lập bàn thờ nữa. Không hiểu vì sao mà mẹ nó (chị H.) lại lôi cả 3 con chết cùng như vậy".

Bà Đức đau đớn khi nghe tin người thân gặp nạn

Cùng lúc mất đi 4 người thân, rơi vào tình cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”, ông Toàn (bố chồng chị H.) cũng không thể kìm lòng đươc. Ông ngồi thất thần như người mất hồn ở một góc căn nhà.

Ông Toàn kể, chiều tối hôm đó, mãi không thấy các cháu về nên cả nhà đi tìm. “Tìm tất cả ở nhà người thân không được, mọi người bắt đầu đổ lên rừng rồi ra suối để tìm. Tại khu vực nước sâu nhất của suối Kho mọi người thấy thi thể cháu út nổi lên, sau đó tìm xung quanh thì thấy dép của cháu H. ở trên bờ. Tiếp tục tìm kiếm dưới khu suối thì thấy 3 mẹ con nằm dưới đó”, ông Toàn nói trong xót xa.

Còn bà Đức (65 tuổi, bà ngoại của anh H., cụ ngoại của 3 cháu bé) tức tưởi chạy đến nhà anh H.. Theo bà Đức, từ khu vụ việc xảy ra, bà vẫn chưa muốn tin đó là sự thật. Bà Đức nói, đến giờ người trong gia đình không ai còn khóc được nữa, quá đau lòng vì cùng lúc mất đi 4 người thân thì “ai có thể chịu nổi”.

Cũng theo bà Đức, trước khi sự việc xảy ra thì anh H. thấy chị H. bế các con ra khỏi nhà nhưng chỉ nghĩ là đưa chúng sang nhà bà ngoại chơi. “Khoảng 4h chiều gì đó thằng H. nó nhìn thấy 4 mẹ con ra khỏi nhà, lúc này thằng H. mới gọi hỏi bảo "sao lại đi đâu giờ này" thì đứa bé nó trả lời là đi sang nhà bà ngoại thì thằng H. nó cũng không hỏi nữa. Ai ngờ đâu đến tối thì phát hiện sự việc đau lòng”, bà Đức kể.

Hiện trường nơi mẹ con chị H. tử vong

Bên cạnh đó, bà Đức còn khẳng định, thường ngày, vợ chồng anh H. sống chan hòa, không cãi vã, mâu thuẫn gì cả. Chị H. cũng không có biểu hiện lạ gì. Và điều bà Đức nói cũng được nhiều người thân khác khẳng định.

Nhưng theo bác ruột của anh H. chia sẻ, trước đây, chị H. từng có ý định đưa các con ra suối tự tử nhưng bị chồng phát hiện. “Về mọi người hỏi thì nó bảo việc gì cháu phải chết, cháu chỉ doạ thế thôi. Ai ngờ lần này nó làm thật", người bác của anh H. nghẹn lại.

Còn theo một số người dân địa phương, khu vực suối Cái – hang Dê nước sâu, cũng có người từng ngã xuống đó tử vong . Nhiều người cũng sợ mẹ con chị H. trượt chân ngã xuống khi đi hái thuốc ở đó bởi khu vực này nhiều cây thuốc cần dùng cho cuộc sống sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, chưa ai dám khẳng định điều gì vì vẫn đang đợi kết luận từ cơ quan điều tra.

Như đã đưa tin, trước đó khoảng 18h ngày 6/5, Công an huyện Kim Bôi nhận được tin báo về việc gia đình anh Triệu Văn H. phát hiện vợ và 3 con nhỏ mất tích. Công an huyện đã phối hợp với chính quyền đị phương tổ chức tìm kiếm.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cả 4 mẹ con tại suối Cái, khu vực khoang Hang Dê. Bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong do ngạt nước. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)