Hé lộ danh tính nam tài xế xe tải cán chết bé trai rồi phi tang xác ở Nghệ An

Liên quan đến vụ nam tài xế xe tải cán chết bé trai rồi phi tang xác ở Nghệ An, đến ngày 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã xác định và tạm giữ đối tượng gây ra vụ việc.

Thông tin mới nhất về vụ nam tài xế xe tải cán chết bé trai rồi phi tang xác ở Nghệ An, tờ Tri thức trực tuyến Zing.vn thông tin, ngày 25/4 Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai).

Theo lực lượng chức năng, việc tạm giữ đối tượng Vinh để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 1 tuổi (trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai). Được biết, tài xế Vinh chính là người điều khiển xe chở cát chạy lùi khiến cháu bé tử vong.

Ảnh cắt từ Clip.



Liên quan đến vụ việc, báo Giao Thông ngày 25/4 cũng dẫn lại lời của ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương xác nhận về thông tin vụ việc. Đặc biệt, nhà của lái xe tải Vinh và nhà của cháu bé cách nhau không xa vì cùng là người địa phương.



Được biết, vụ việc xảy ra khi Vinh đang điều khiển chiếc ô tô tải chở vật liệu xây dựng. Khi lùi xe vì không quan sát được phía sau nên tài xế này đã không may cán phải 1 bé trai (khoảng hơn 1 tuổi) đang chơi ở trên đường khiến đứa trẻ tử vong tại chỗ.



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 22/4 trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Khi đó, xung quanh vắng người, chỉ có cháu bé và nam tài xế xe tải.



Theo như đoạn clip được camera gia đình ghi lại, khi bé trai đang đứng chơi một mình ngay trước cổng nhà thì một nam tài xế (chưa rõ danh tính, trú tại địa bàn) điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi qua. Trong lúc lùi xe, vì không để ý phía sau nên đã cán phải bé trai này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ việc.



Sau khi gây tai nạn, thay vì hô hoán, tìm người giúp đỡ thì người tài xế lại nhanh chóng xuống xe, bế xác nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi.



Sau đó, người tài xế này còn quay lại hiện trường, dùng đất cát lấp lên những vết máu để xóa dấu vết rồi nhanh chóng bỏ đi.



Gia đình bé trai tìm không thấy con đâu mới tá hỏa đi làm. Hàng xóm cũng tỏa đi khắp nơi tìm kiếm đều không thấy. Không lâu sau, thi thể bé trai được phát hiện cách hiện trường không xa.



Your browser does not support HTML5 video.

Clip vụ việc.



Thùy Nguyễn (t/h)