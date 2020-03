Thông tin mới nhất vụ nghịch tử U50 sát hại bố đẻ sau trận cãi vã nảy lửa ở Lạng Sơn

Ngày 17/3, ông Trần Danh Sỹ - Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ) thông tin: Khoảng 10h50 ngày 14/3, trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ án mạng. Cụ thể, sau khi trở về nhà ở thị trấn Na Sầm, giữa Đàm Văn Đại (SN 1972) và bố ruột là ông Đàm Văn Bai (SN 1945) xảy ra mâu thuẫn.



Trong lúc xô xát, đối tượng Đại đã dùng dao sát hại bố đẻ. Chưa dừng lại, hắn còn cầm dao sang chém người hàng xóm trọng thương.

Ngay sau đó, người dân phát hiện sự việc gọi xe cấp cứu đưa hai nạn nhân đến bệnh viện. Song do vết thương quá nặng nên ông Bai đã tử vong, còn người hàng xóm được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện . Hiện Sức Khỏe đã dần ổn định.

Tiếp nhận tin báo án từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn xuống phong tỏa hiện trường , khám nghiệm tử thi, tịch thu hung khí gây án. Đồng thời áp giải đối tượng Đại về trụ sở làm việc, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân gây án.

Đàm Văn Đại tại cơ quan điều tra

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Na Sầm, đối tượng đại là anh cả trong gia đình 5 anh chị em. Đối tượng này đã lấy vợ có gia đình riêng. Đại cất nhà sống gần bố mẹ đẻ.

Trước khi vụ án mạng thương tâm xảy ra, tối 13/3, Đại và bố đẻ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Còn việc tại sao Đại cầm dao sang chém người hàng xóm trọng thương thì cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Được biết, Đoàn Văn Đại có tiền sử sử dụng ma túy, hiện đang được điều trị bằng thuốc tại nhà. Trước đó không lâu, Đại từng gât thương tích cho người dân địa phương trong quá trình xảy ra xô xát.

Về phần nạn nhân, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể ông Bai về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Còn người hàng xóm đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.



Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nga Đỗ (t/h)