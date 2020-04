PCT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ vụ người dân gọi 115 không nghe máy, nạn nhân tử vong ngay sau đó

Hiện trường vụ tai nạn

Theo như báo chí đưa tin, trước đó ngày 17/4 tại đường Hoàng Sa, TP Quảng Ngãi đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 16 chỗ và xe máy khiến 1 nam thanh niên nguy kịch. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện đến tổng đài 115 của bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng ngãi để đề nghị hỗ trợ cấp cứu nhưng không ai nghe máy.

Vì không gọi được 115 của bệnh viện tỉnh nên người dân đã gọi xe cứu thương của bệnh viện tư nhân trong tỉnh. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan Công an.

Trả lời về vấn đề này, bác sĩ Huỳnh Giới – Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngã cho biết, thời điểm đó ca trực quá tài. Các y, bác sĩ tập trung cấp cứu bệnh nhân nhập viện không thể nghe điện thoại được.

Ông Giới cho biết thêm: “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên đường Hoàng Sa, bộ phận trực cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi có 2 bác sĩ và 6 điều dưỡng đang nỗ lực cấp cứu cùng lúc cho 5 bệnh nhân và chuyển bệnh nhân lên các khoa điều trị nên không kịp nghe máy".

Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, tổng đài cấp cứ 115 được đặt ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhưng một kíp trực vừa phải xử lý cấp cứu nội viện vừa phải xử lý tình huống ngoại viện.

Trước những bất cập trên, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cơ quan chức năng Quảng Ngãi sớm lập đội cấp cứu ngoại viện chuyên biệt túc trực trực tổng đài 115 để đáp ứng kịp thời việc cứu người. Việc điều bác sĩ ở bệnh viện đến hiện trường cấp cứu nạn nhân như hiện nay còn nhiều vướng mắc.

