Chân dung U60 đâm bạn nhậu chết tức tưởi sau cuộc cãi vã nảy lửa tại phòng trọ ở TP Hồ Chí Minh

“Chén chú chén anh” tới khi ngà ngà say thì Tuấn và anh Phát xảy ra cãi vã. Trong men say, Tuấn chụp con để trên kệ bàn đâm thằng vào vòm họng khiến bạn nhậu gục tại chỗ.

Ngày 12/2, Công an quận (9 (TP Hồ Chí Minh) đã tống đạt lệnh bắt giữ đối với đối tượng Tpp Hoàng Anh Tuấn (SN 1966, ngụ tại quận 1) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nạn nhân là anh Lê Tấn Phát (SN 1979, ngụ tại huyện Bình Chánh).



Theo thông tin ban đầu, sáng 8/2, anh Lê Tấn Phát được bạn nhậu là Tuấn rủ tới phòng trọ ở gần đình Phong Phú (khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP Hồ Chí Minh). Tàn cuộc nhậu, Phát thấy có dấu hiệu say nên đã ở lại phòng trọ của Tuấn ngủ đến sáng ngày 9/2.

Ngày hôm sau, cả hai tiếp tục ăn nhậu. Thấy hai người ăn nhậu bù khú, chủ nhà sang nhắc nhở, can ngăn. Khó chịu trước lời can ngăn của chủ xóm trọ, Phát chạy vào trong bếp lấy cái kéo thủ sẵn trong túi quần rồi đi ra nói chuyện với ông chủ. Thấy Phát có biểu hiện manh động nên Tuấn đã chạy ra can ngăn, kéo vào phòng.

Đối tượng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Tuấn và Phát lại tiếp tục ngồi vào bàn nhậu. Sau khi “chén chú chén anh” chán chê thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, cả Tuấn và anh Phát đều đã say rượu.

Bị bạn nhậu chửi té tát, Tuấn không kiềm chế được bản thân nên đã chụp lấy con dao để sắn trên kệ đâm thẳng vào vòm họng khiến anh Phát chảy nhiều máu, gục tại chỗ. Gây án xong Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường



Một số người dân sống gần đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa anh Phát đến Một số người dân sống gần đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa anh Phát đến Bệnh viện cấp cứu. Song do vết thương đâm vào động mạnh gây sốc mất máu dẫn đến tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan cảnh sát điều tra. Công an đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và truy bắt đối tượng Tuấn. Đến sáng 12/2, các trinh sát bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn ở khu vực trường THCS Hoa Lư (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B).

Bước đầu Tuấn đã khai nhận do say rượu và bị anh Phát chửi nên tức giận lấy dao đâm nạn nhân chết. Về phần anh Phát, sau khi khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Hiện Công an vẫn đang điều tra , làm rõ các tình tiết trong vụ án để chuyển hồ sơ sang các cơ quan tố tụng cùng cấp.

Nga Đỗ (t/h)