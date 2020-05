Vụ người đàn ông bị sát hại, cướp xe máy: Nghi phạm là kẻ nghiện ngập, sống lang thang

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giữ được nghi phạm cắt cổ sát hại người đàn ông rồi cướp xe máy xảy ra tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Nghi phạm là người sống lang thang, nghiện ngập. Sau khi gây án đã bỏ trốn đi nhiều nơi như quận Bình Tân, quận 6, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Do nghi phạm không ở cố định một chỗ nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng ngày 2/5, trinh sát Công an đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai nghi phạm để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.

Như đã đưa tin, chiều muộn ngày 24/4, một số người dân đi ngang qua khu vực đường bờ kênh thuộc địa bàn ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Khi tới kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong từ trước nên trình báo Công an.

Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị vào cuộc điều tra . Qua khám nghiệm hiện trường, Công an xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40 tuổi. Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay, quần tay, đeo dép tổ ong, đội mũ bảo hiểm có dính máu.

Khám thi thể thì phát hiện một vết thương sâu ở cổ cùng nhiều vết thương ở ngực, sườn. Bệnh cạnh thi thể còn có một con dao dài khoảng 20 cm bị cong và dính máu, nghi là hung khí gây án.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai nhân chúng, trích xuất camera an ninh ở khu vực đó và vùng lân cận để khoanh vùng đối tượng tình nghi.

Qua điều tra phát hiện, khoảng 16h40 ngày 24/4, nạn nhân điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên không rõ lai lịch đi từ đường Hải Phụng ra khu dân cư Gia Phú. Khi xe di chuyển đến khu vực bãi đất trống ít người qua lại ở bờ kênh ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì dừng lại.

Tại đây, nạn nhân và nam thanh niên ngồi sau xe nói chuyện và xảy ra cãi cự. Sau một lúc cãi vã, hai người lao vào đánh nhau. Người đàn ông bị đâm trọng thương. Còn nam thanh niên vội lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân do vết thương sâu nên tử vong ngay sau đó.

Xác định đây là vụ giết người cướp tài sản nên cơ quan điều tra đã tập trung lực lượng đấu tranh, khẩn trương truy bắt nghi phạm.

