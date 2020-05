Hành trình truy bắt U50 sát hại chồng “hờ” kém tuổi vì bị ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn

Bước đầu điều tra, Công an xác định do mâu thuẫn tình cảm, bị ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn nên người phụ nữ U50 đã xuống tay sát hại chồng “hờ”.

Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) thông tin, đơn vị đã bắt giữ được người phụ nữ giết người trong phòng trọ rồi bỏ trốn xuống miền Tây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 18/5, anh Phạm Hiệu (SN 1988, quê TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) – chủ khu nhà trọ nằm trên đường 20, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức tức tưởi đến Công an phường trình báo việc phát hiện dưới nền một căn phòng trọ có vết máu, cửa phòng khép hờ, không thấy người thuê trọ đâu cả. Khi kiểm tra thì phát hiện trên gác lửng có một thanh niên không rõ lai lịch, lõa thể và đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Chiểu đã trình báo vụ việc lên Công an quận Thủ Đức rồi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Phòng trọ - nơi phát hiện thi thể anh Phụng

Kết quả bước đầu cho thấy nạn nhân tử vong do bị sát hại. Có thể hung thủ gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an quận Thủ Đức đã xin hỗ trợ từ đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra vụ án. Nạn nhân tử vong chấn thương sọ não, có sự tác động từ vật cứng vào vùng đầu.

Từ việc giám định pháp y xác định được nạn nhân là anh Nguyễn Minh Phụng (SN 1982, quê xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ). Anh Phụng thuê nhà trọ ở đây và sống như vợ chồng với một người phụ nữ hơn nhiều tuổi.

Thời điểm anh Phụng tử vong cũng là lúc người phụ nữ này biến mất lạ lùng. Cơ quan điều tra tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực, điều tra các mối quan hệ của nạn nhân và xác định được người vợ “hờ” lớn tuổi của anh Phụng là Trần Thị Hồng Nga (SN 1967, HKTT: khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Theo một nguồn tin mật, trước khi chung sống như vợ chồng với anh Phụng, Nga đã có một đời chồng ở quê nhưng không có con. Sau đó hai người xin một đứa con nuôi về chăm sóc.

Sau một thời gian sinh sống, Nga để lại con cho chồng nuôi rồi bỏ lên TP Hồ Chí Minh kiếm sống. Tại đây, Nga có quan hệ với một số đàn ông, gần nhất là với anh Phụng.



Được biết, cả hai lên TP Hồ Chí Minh làm thuê ở khu vực chợ đầu mối nông sản quận Thủ Đức. Sau khi nảy sinh tình cảm, hai người dọn về chung sống như vợ chồng tại một căn nhà trọ ở quận Thủ đức.

Nga sát hại chồng "hờ" vì bị ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn



Tuy nhiên, kể từ khi anh Phụng tử vong, Nga cũng mất tích luôn. Các trinh sát tìm đến nơi Nga làm việc thì được biết, người phụ nữ này đã nghỉ việc.

Cơ quan điều tra xác định, khả năng cao Nga có liên quan đến cái chết của anh Phụng. Sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên nhiều mũi trinh sát được cử xuống khu vực thị trấn Cái Bè để tìm kiếm manh mối.

Khoảng 17h30 ngày 19/5, khi Nga đang vác balo ra bến xe thị trấn Cái Bè bỏ trốn thì bị bắt giữ. Công an đã di lý Nga về TP Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra

Tại trụ sở Công an, Nga khai nhận đã sống chung như vợ chồng với anh Phụng từ nhiều tháng trước. Theo Nga, tình trẻ là người nghiện rượu, Sức Khỏe yếu nên công việc ở chợ đầu mối không đều đặn dẫn đến việc Nga chán nản tinh thần.

Theo Nga, khoảng 21h ngày 17/5, anh Phụng về phòng trọ rồi leo lên gác mái. Khi Nga lên gác mái thì thấy anh Phụng đã không mảnh vải che thân, đòi quan hệ tình dục nên Nga không chịu khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi cự.

Trong lúc tức giận, Nga chụp lấy khúc gỗ ở cạnh đó đánh mạnh vào đầu anh phụng khiến đầu nạn nhân chảy máu. Gây án xong, Nga thu dọn hành lý rồi bắt xe về quê ở thị trấn Cái Bè.

Sau mấy ngày trốn ở quê sợ bị Công an phát hiện nên lại tiếp thu gom quần áo để bỏ trốn. Tuy nhiên, khi đang ra bến xe thì Nga bị bắt giữ.

