Người đàn ông nghi dâm ô bé gái 8 tuổi bị hành hung và livestream trên mạng: Luật sư nói gì?

Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, chiều ngày 19/5, tài khoản facebook có tên Bảo Dương phát trực tiếp cảnh một người đàn ông cởi trần, mặc quần short, quỳ gối trước cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Thị Thập (P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), bị người đàn ông đang livestream dùng dép đánh liên tiếp vào mặt vì nghi xâm hại con gái mình.



Vụ hành hung trên đã thu hút hàng chục thanh niên đến xem song chẳng ai có động thái can ngăn.



Được biết, người đàn ông phát trực tiếp tên là Bảo và người bị đánh tên là Cường. Bảo cho rằng, Cường đã dâm ô và hiếp dâm con gái 8 tuổi bị tự kỷ của Bảo. Trong lúc đánh đập, Bảo còn cho biết, Cường ra tù được Bảo đưa về cưu mang, cho phụ việc bán quần áo để kiếm cơm. Nhưng không ngờ, Cường lại có hành vi đồi bại với con gái của ân nhân…

Mãi 1 tiếng sau mới có người đến can ngăn và báo cơ quan chức năng. Cơ quan phường 6 nhanh chóng có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu Bệnh viện Quân y 120, Bảo được mời về trụ sở làm việc. Đến chiều 20/5, nạn nhân vẫn được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, miệng và đầu bị đau nên chưa thể ăn uống được.



Được biết, Bảo Dương tên thật là Dương Quốc Bảo (36 tuổi). Vì nghi ngờ Trần Võ Duy Cường (38 tuổi) dâm ô con gái mình nên đã bắt Cường quỳ gối, đánh đập rồi livestream chiều 19/5. Đoạn clip được nhiều cá nhân, fanpage chia sẻ để câu like khi vẫn chưa nắm rõ vụ việc khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người cho rằng, nếu hành động dâm ô của Cường là thật thì nên báo công an, việc tự ý đánh đập, đăng tải lên mạng như vậy là không đúng.

Khi kiểm tra, công an phường 6 ghi nhận thương tích của ông Cường như sau: Đầu, mắt, má và trán phải bị sưng đỏ; má trái, lỗ tai trái sưng to và chảy máu; đầu trên tai phải chảy máu do bị đánh; vai trái bị sưng.

Liên quan đến vụ việc, Thanh Niên dẫn lại lời của luật sư Huỳnh Công Thư (Đoàn LS tỉnh Long An) khẳng định, nếu công an chứng minh ông Cường có hành động dâm ô bé gái thì đối tượng này sẽ bị điều tra xử lý về các tội danh xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (nếu dâm ô), hoặc phạt tù tới 20 năm, thậm chí tù chung thân hay tử hình (nếu hiếp dâm).



Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc vẫn chưa có kết luận của cơ quan điều tra nên việc ông Bảo hành hung và livestream nói Cường xâm hại con gái mình là vi phạm Pháp luật , có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống và hành vi xâm hại Sức Khỏe của người khác, hay thậm chí là bị xem xét về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, theo luật sư Thư, những người tham gia đánh hội đồng cũng có thể bị xử lý theo mức độ.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng 68 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái 8 tuổi. Nguồn: VTC 14



