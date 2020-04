Các nghi phạm vụ người đàn ông Lâm Đồng bị bắt chết lúc đang ngủ khai gì với công an?

Theo tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng , hiện đơn vị vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nghi án vợ cùng con trai mua súng tự chế sát hại chồng khi đang ngủ xảy ra tại thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Dũng (SN 1964).

Trước đó, ngày 5/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Nga (SN 193) và con trai là Phạm Phi Trường (SN 2001) ngụ tại thôn 5, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người. Bà Nga và Trường là vợ và con trai ông Dũng. Hai người này được xác định là nghi phạm sát hại ông Dũng.

Theo tin từ Đời sống phát luật, sau khi tạm giữ, Công an đã tiến hành lấy lời khai hai đối tượng này. Thời điểm mới làm việc, hai đối tượng tỏ ra không hợp tác nên cuộc làm việc kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Đến khoảng 21h cùng ngày, trước những bằng chứng không thể chối cãi được, hai đối tượng mới cúi đầu khai nhận.

Hai đối tượng cùng khai, do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với ông Dũng nên cả hai đã bàn nhau mua súng tự chế về với mục đích sát hại nạn nhân . Sau khi mua được hung khí, hai đối tượng này đợi cơ hội ra tay sát hại.

Hai mẹ con bà Nga nổ súng sát hại chồng tại nhà riêng

Đến khoảng 4h ngày 4/4, thấy chồng đang ngủ sau, bà Nga gọi con trai cầm súng tự chế bắn đạn thể thao đã mua trước đó đến sát hại nạn nhân. Sau đó ông Dũng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (tại TP Bảo Lộc), trên người ông Dũng có vết thương xuyên từ vai trái qua phổi và xuyên thấu lên cổ. Tại vùng cổ còn phát hiện một vật bằng kim loại nghi là đạn chì. Nghi ngờ đây có thể là một vụ giết người nên phía bệnh viện đã trình báo vụ việc lên cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng.



Sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an tổ chức khám nghiệm tử thi. Đồng thời đưa hai mẹ con bà Nga về hiện trường tịch thu hung khí, phục vụ công tác điều tra.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 6/4, ông Vương Duy An – Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ án là rạng sáng nên mọi người xung quanh không ai biết gì. Vợ và con trai ông Dũng cũng giấu nhẹm chuyện này đi không nói cho ai biết mà âm thầm đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khi Công an tỉnh Lâm Đồng về làm việc với địa phương thì mọi người mới biết chuyện này.

Cũng theo ông An, nạn nhân làm nghề thợ xây trên địa bàn, thường ngày có vợ phụ giúp. Vợ chồng nạn nhân sinh được 3 người con, trong đó có 1 người con gái lấy chồng xa, người con trai đầu nghiện ma túy, hiện đang trong trại cai nghiện.

Về đối tượng Phạm Phi Trường, người dân địa phương cho biết: Trường nghiện ma túy, không tu chí làm ăn, chơi bời lêu lổng. Gần đây, đối tượng mượn xe của người quen đi cầm cố. Do gia đình không còn khả năn chu cấp, trả nợ cho con nên bà Nga đã đề nghị chồng cầm bìa đỏ đi vay tiền cho con trai chuộc xe. Tuy nhiên ông Dũng không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

