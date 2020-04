Lật tẩy lời khai gian dối của hai mẹ con vụ người đàn ông ở Lâm Đồng bị bắt chết lúc đang ngủ say

Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang mở rộng điều tra vụ án người đàn ông bị bắt chết lúc đang ngủ say. Trong một diễn biến mới nhất, Công an cho biết, bị can Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, trú tại thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) và bị can Phạm Phi Trường (19 tuổi, con trai Nga) đã khai gian dối về nguyên nhân sát hại chồng, cha là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi).

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng buộc hai mẹ con hung thủ phải khai nhận toàn bộ sự thật. Lời khai của hai bị can hoàn toàn trái ngược với lời khai ban đầu. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh làm rõ lời khai mới.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng

Lời khai mới của hai mẹ con như sau: Vợ chồng bị can Nga có một số tiết kiệm 150 triệu đồng gửi ngân hàng. Nhưng thời gian gần đây, bị can Nga thường xuyên rút số tiền đó cho con trai tiêu xài. Đến khi tiền cạn không còn nữa thì sợ ông Dũng phát hiện nên hai mẹ con bàn cách sát hại chồng, cha.

Vợ chồng bị can Nga sống cùng con trai út là Phạm Phi Trường. Ngoài Trường, vợ chồng bị can còn có con trai lớn đang thụ án về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Dẫu biết sinh ra hai đứa con hư hỏng nhưng bị can Nga vẫn giấu chồng dung túng, nuông chiều cả hai. Nga đáp ứng mọi nhu cầu của con khiến ông Dũng vô cùng tức giận dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng.

Mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm khi Nga và con trai út lập mưu, lên kế hoạch sát hại ông Dũng. Sau khi giết nạn nhân, cả hai lại bàn bạc, thống nhất lời khai gian dối để đánh lừa cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sự thật về nguyên nhân cái chết của ông Dũng cuối cùng cũng bị lật tẩy.

Khẩu súng mẹ con bị can Nga dùng để sát hại chồng

Trước đó, vào đầu tháng 4/2020, Công an đã lấy lời hai của hai mẹ con bị can Nga. Khi đó, hai mẹ con cùng khai do ông Dũng hay uống rượu rồi chửi bới, đánh đập hai mẹ con nên nảy sinh lòng căm hận. Trước Tết Nguyên Đán 2020, ông Dũng từng đuổi Trường ra khỏi nhà rồi đi làm thợ hồ ở Tây Ninh.

Đến tháng 3/2020, ông Dũng gọi điện báo cho vợ và con trai yêu cầu mang tiền về nhà để tổ chức giỗ cho bố ông và kèm theo lời đe dọa nếu không chuẩn bị đủ tiền sẽ đánh. Khi gọi điện tâm sự với con trai, bà Nga có buộc miệng nói nếu lần này có đánh nữa thì sẽ giết chết ông Dũng.

Chiều 3/4, Trường mang súng về nhà. Đến khoảng 4h ngày 4/4, Trường mang súng vào phòng ngủ chĩa súng định bắn bố nhưng không làm được. Sau đó, bị can Nga cầm súng bắn chết chồng. Thấy chồng nằm bất động thì chạy lên nhà em họ nói nói xem ông Dũng bị làm sao. Sau đó, vợ chồng em họ đưa ông Dũng vào Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu đến trưa ngày 5/4 thì tử vong.

Theo tin từ phía bệnh viện nơi ông Dũng được đưa vào cấp cứu, nghi ngờ bệnh nhân bị sát hại nên phía Bệnh viện đã trình báo vụ việc lên Công an. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau nhiều giờ làm việc, Công an ra lệnh bắt tạm giữ vợ và con trai nạn nhân.

Hiện Công an Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa hai mẹ con bà Nga ra xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Trước đó tại Cà Mau cũng xảy ra vụ việc chồng đam vợ tử vong do mâu thuẫn

Nga Đỗ (t/h)