Vụ người phụ nữ bị chồng bạo hành, ép “quan hệ”: Cô vợ yêu cầu giám định thương tật, xử lý hình sự

Sau vụ bạo hành hôm 8/2, chị La Thị Sang đến Công an xã đề nghị giám định thương tật, nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự đối Bùi Trung Tín.

Liên quan đến vụ việc, chị La Thị Sang (27 tuổi, trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ) bị chồng là Bùi Trung Tín (37 tuổi) bạo hành, ngày 10/2, Công an xã An Tịnh đã mời cả hai lên trụ sở làm việc, lấy lời khai.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND xã An Tịnh cho biết, nguyên nhân vụ việc là do Tín nghi phát hiện vợ nghe điện thoại của người đàn ông khác nên nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ vợ không chung thủy. Sau đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Tín dùng thắt lưng đánh đập vợ.

Vết thương trên người chị Sang do chồng đánh đập

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an xã An Tịnh, đơn vị đã quyết định xử lý vi phạm hành chính, cấm Tín đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Trảng Bàng và xin ý kiến giải quyết vụ việc.

Về phần nạn nhân , chiều ngày 10/2, chị La Thị Sang đã đến Công an xã An Tịnh trình bày và nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Bùi Trung Tín. Đồng thời chị Sang cũng đề nghị cơ quan chức năng tiến hành giám định thương tật vết thương do bị đánh. Chị sang cho biết, Tín đã đánh đập hết sức dã man khiến chị vô cùng hoảng sợ.

Thậm chí, khi chị quá mệt và ngủ thiếp đi nhưng Tín không buông tha. Tín lôi chị Sang dậy và tiếp tục đánh đập, lôi tóc, dùng dây thắt lưng quật tới tấp vào người. Chị Sang còn cho biết, Tín ép chị quan hệ tình dục, chụp ảnh gửi cho bạn. Về thông tin, lãnh đạo xã An Tịnh cho biết, phải đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng xem có phải bị Sang bị ép quan hệ tình dục hay không”.

Chị Sang đề nghị xử lý hình sự với Bùi Trung Tín

Theo tin từ tờ Tiền Phong, chị Sang viết trong đơn như sau: “Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thể xác và tinh thần rất nặng nề. Trong lúc hành hạ, đánh đập tôi, tôi đã cố la lên cầu cứu, nhưng không có ai nghe thấy. Nay, tôi làm đơn này gửi đến các đơn vị chức năng để tố cáo hành vi của chồng tôi là Bùi Trung Tín, đồng thời yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của Bùi Trung Tín theo pháp luật để trả lại công bằng cho tôi”.

Đại diện Công an xã An Tịnh cho biết, bước đầu Bùi Trung Tín đã bị xử lý hành chính. Còn việc có xử lý hình sự hay không thì phải đợi kết luận điều tra. Nhưng cơ quan điều tra sẽ xác minh, điều tra rõ ràng để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Vụ chồng đánh vợ dã man trước mặt con nhỏ ở Tây Ninh

