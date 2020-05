Chân dung gã đàn ông tẩm xăng đốt người tình, đe dọa đốt luôn người dám cứu giúp

Thượng tá Ung Chiêu Thành – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an); Phòng PC02 Công an các tỉnh thành trong nước truy tìm Lê Minh Hoàng (36 tuổi) liên quan tới vụ tưới xăng đốt người sống chung xảy ra hôm 27/3 tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.