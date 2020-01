Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ Hàn Quốc bị sát hại, đốt ô tô ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 5/1, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối vớ Lee Hyeong Won (SN 1990, người Hàn Quốc) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang điều tra thêm về hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng này.

Trước đó, Lee Hyeong Won bị bắt vào lúc 21h30 ngày 25/12/2019, sau 4 ngày lẩn trốn. Lee Hyeong Won đã gây ra tội ác với một gia đình Hàn Quốc sống tại phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 21/12/2019.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, rạng sáng ngày 21/12/2019, Lee Hyeong Won trèo tường rào vào nhà ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc ) ở khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Khi đang chuẩn bị lục lọi đồ đạc thì bị bà Jung Yuong Sook (49 tuổi, vợ ông Yoong) phát hiện nên ra tay sát hại người phụ nữ này.

Chưa dừng lại, hắn còn cắt cổ ông Yong và đâm vào con gái là bé Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) gây thương tích nặng. Tiếp đó, hắn lấy đi một số tài sản trong nhà của các nạn nhân.

Chiếc xe ô tô bị hung thủ đốt

Gây án xong, hắn lấy xe ô tô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2, thuộc phường Bình An, quận 2. Tại đây hắn tiến hành đốt xe để phi tang chứng cứ. Chiếc xe bị đốt vào khoảng 5h cùng ngày.

Liên quan đến vụ án này, ngày 25/12/2019, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã tiết lộ hình ảnh nghi phạm. Nghi phạm có các đặc điểm tương tự như miêu tả trước đó của Công an TP Hồ Chí Minh công bố.

Nói về vụ trọng án này, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Cơ quan chức năng Việt Nam đã cho chúng tôi xem ảnh nghi phạm. Họ đề nghị chúng tôi giúp đỡ tìm kiếm nghi phạm. Phía Việt Nam quyết tâm giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt”.

Theo như hình ảnh được lấy ra từ camera giám sát thì nghi phạm là đàn ông, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean. Nghi phạm còn đeo kính có gọng màu đen, đang tiến sát vào khu dân cư.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là kết quả của sự tập trung chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, 24 quận huyện trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, lực lượng an ninh cửa khẩu và an ninh hàng không Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Được biết, thi thể của nạn nhân nữ đã được đưa về Hàn Quốc để tổ chức an táng theo phong tục đất nước.

Nga Đỗ (t/h)