Thông tin mới nhất vụ nhân viên trung tâm xã hội dâm ô: Bị can bị truy tố khung phạt 3 – 7 năm tù

Sau quá trình điều tra, ngày 11/2, VKSND quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Tiến Dũng (cựu nhân viên Phòng quản lý hồ sơ – giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh; trụ sở tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. VKSND quận Bình Thạnh truy tố bị can Dũng với khung hình phạt từ 3 – 7 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Tiến Dũng bị truy tố với khung phạt 3 - 7 năm tù

Trước đó, ngày 6/1, bên lề Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP đã kỷ luật giáng chức đối với Nguyễn Tiến Dũng. Ngoài ra, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Theo cáo trạng của VKSND quận Bình Thạnh, bị can Nguyễn Tiến Dũng đã nhiều lần có hành vi dâm ô thiếu nữ K.A. (14 tuổi) và K.D. (13 tuổi). Sự việc xảy ra vào khoảng giữa tháng 11/2019.

Trung tâm bảo trợ xã hội - nơi xảy ra sự việc

Bị can Dũng đã có hành vi sờ ngực, đụng chạm vùng kín và yêu cầu các bé gái chạm vào bộ phận nhạy cảm của bị can. Điều đáng nói, những lần say xỉn, bị can thường đến cửa phòng các cháu để thực hiện hành vi dâm ô. Các cháu nhỏ sợ chỉ dám khóc, không dám tố cáo

Sau đó, hai nạn nhân đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi của nam cán bộ. Nhận được đơn tố cáo, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm.

Đến tối ngày 17/11/2019, Công an quận Bình Thạnh ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô.

