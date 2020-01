Thông tin mới nhất vụ nổ súng kinh hoàng ở Đồng Đăng khiến 2 người chết, 5 người bị thương

Theo thông tin từ ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, tối hôm qua ngày 13/1, trên địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong , 5 người bị thương nặng.

Được biết, vụ nổ súng xảy ra tại xưởng sửa chữa xe T.H. đóng trên địa bàn xã Phú Xá. Vụ việc khiến 7 người trúng đạn. Đến 23h, có 2 người tử vong và 5 người khác bị thương nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Ông Anh thông tin: "Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được mấy chục vỏ đạn, có thể là đạn từ súng AK".

Trích xuất camera giám sát an ninh, lực lượng chức năng đã có hình ảnh xác định về đối tượng gây án. Theo đó, một người đàn ông đã mang theo súng đi vào cửa hàng sửa chữa xe này nổ súng liên tiếp vào những người trong nhà. Trước khi bỏ trốn, kẻ gây án còn nổ súng vào nhà bên cạnh cửa hàng T.H.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

[ Your browser does not support HTML5 video.

Video vụ nổ súng tối 13/1 khiến nhiều người thương vong