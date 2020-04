Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy lên tiếng về việc lăng mạ người bán rau, đề nghị mở họp báo

Tin tức mới nhất ngày 21/4, liên quan đến vụ nữ Phó chủ tịch phường lăng mạ người bán rau, UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị đã nhận được giải trình của bà Lê Thị Hiền - nữ Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long).





Trong đơn giải trình, bà Hiền nêu rõ, chiều 18/4, 8 người trong Tổ công tác đảm bảo trật tự đô thị của phường Bãi Cháy (gồm cả công an và trật tự phường) do bà Hiền làm tổ trưởng khi đến tuần tra tại khu vực tổ 2, khu 7, phường Bãi Cháy thì phát hiện chị Vũ Chinh (31 tuổi, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đỗ xe dưới lòng đường để bán rau củ quả.





Bên cạnh đó, xe của chị Chinh còn rách nát, không đảm bảo an toàn để lưu thông và không có giấy phép đăng ký nên Tổ công tác đã yêu cầu về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, chị Chinh không hợp tác, sau khi xin nhiều lần không được đã xô đẩy khiến bà Hiền bị ngã. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ bán rau còn rút dao mang theo trong người ra đe dọa.





UBND phường Bãi Cháy chiều 21/4 cho biết, lãnh đạo đơn vị đã đến tận nhà xin lỗi, mời chị Chinh lên trụ sở làm việc nhưng người này không đồng ý.



Thấu chị Chinh kích động, bà Hiền đã yêu cầu Tổ công tác thu giữ con giao, đưa về trụ sở để xử lý. Được biết, đối tượng này đã 4 lần vi phạm trật tự đô thị trong tháng 4 vào các ngày 11, 14, 16 và 18; lần nào đối tượng này cũng không ký biên bản mà tự ý bỏ về.



Tờ Thanh Niên dẫn lại thông tin từ UBND phường Bãi Cháy chiều 21/4 cho biết, lãnh đạo đơn vị đã đến tận nhà xin lỗi, mời chị Chinh lên trụ sở làm việc nhưng người này không đồng ý và đồi phải mang xe và rau đến tận nhà trả lại.



Trong đơn giải trình, bà Hiền cũng thừa nhận bản thân đã có những lời nói chưa phù hợp và giải thích do quá bất ngờ về hành vi chống đối của chị Chinh nên không giữ được bình tĩnh.



Trước phản ứng của dư luận, Phó chủ tịch phường Bãi Cháy đã đề nghị chính quyền cho tổ chức họp báo để bản thân được giải trình để mọi người hiểu đúng hơn về vụ việc. Bên cạnh đó, bà Hiền cũng đề nghị cơ quan làm rõ động cơ, mục đích về việc clip trên bị phát tán, khi bản thân chỉ đăng trong nhóm nội bộ như là hình thức báo cáo.





Cơ ngơi 2 tầng khang trang của người bán rau.





làm việc cho một đơn vị ngành than, gia đình có thu nhập ổn định. ại diện phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên) bổ sung, chị Chinh không thuộc hộ nghèo mà ở nhà 2 tầng khang trang với sân vườn rộng. Chồng người này đang



Lãnh đạo thành phố Hạ Long cho biết: "Chị Hiền đã cư xử chưa chuẩn mực, dẫn tới dư luận bất bình; còn việc xử lý vi phạm của chị Chinh là không sai. Tình thương cần phải đặt đúng nơi đúng chỗ". Ngoài ra, vị lãnh đạo cũng bổ sung sẽ xem xét các đề nghị của nữ Phó chủ tịch phường Bãi Cháy.



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, ngày 19/4, mạng Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, ngày 19/4, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh đang thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, người quay đoạn clip được cho là vị Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy và đã có lời lẽ khiếm nhã, lăng mạ người bán rau vi phạm.

Thùy Nguyễn (t/h)